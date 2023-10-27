Это средний палец украинским воинам. Премьер Люксембурга обратился к Орбану

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель публично обратился к скандальному главе венгерского правительства Виктору Орбану после недавней встречи последнего с диктатором Путиным.
Беттель раскритиковал новую провокацию Орбана
Кроме того, он обратил внимание на то, что официальный Брюссель не должен стать заложником приспешника российского диктатора, активно пытающегося озвучивать свои финансовые требования для одобрения поддержки Украины.
Как в Люксембурге реагируют на изменение политики Словакии в отношении Украины
Ксавье Беттель также не смог проигнорировать решение нового словацкого премьера Роберта Фицо приостановить военную поддержку Украины.
По словам политика, его страна никогда не станет членом преступного альянса Фицо и Орбана, делающих все возможное, чтобы оставить Киев без поддержки Евросоюза.
Как уже упоминалось ранее, лидер Эстонии Кая Каллас рассказала, что во время саммита ЕС другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые блокируют военную поддержку Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.
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