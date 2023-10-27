Это средний палец украинским воинам. Премьер Люксембурга обратился к Орбану

Беттель раскритиковал новую провокацию Орбана

То, что он (Виктор Орбан. – ред.) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения, – подчеркнул глава правительства Люксембурга. Поделиться

Кроме того, он обратил внимание на то, что официальный Брюссель не должен стать заложником приспешника российского диктатора, активно пытающегося озвучивать свои финансовые требования для одобрения поддержки Украины.

(Орбан говорит. – ред.): если вам нужны деньги для Украины – тогда нам тоже нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками Орбана. Я убежден, что мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже, – подчеркнул Ксавье Беттель. Поделиться

Как в Люксембурге реагируют на изменение политики Словакии в отношении Украины

Ксавье Беттель также не смог проигнорировать решение нового словацкого премьера Роберта Фицо приостановить военную поддержку Украины.

По словам политика, его страна никогда не станет членом преступного альянса Фицо и Орбана, делающих все возможное, чтобы оставить Киев без поддержки Евросоюза.

Мы до сих пор считаем, что международная солидарность важна. Украина борется за наши ценности… Нельзя забывать, кто будет следующим, если мы просто закрываем глаза, – подытожил премьер Люксембурга. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, лидер Эстонии Кая Каллас рассказала, что во время саммита ЕС другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые блокируют военную поддержку Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.