В НАТО обеспокоены встречей Орбана с Путиным в Пекине - Bloomberg

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность встречей премьер-министра Виктора Орбана с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным на полях форума в Пекине.

В НАТО волнуются из-за сближения Орбана с Путиным

По информации издания, союзники Венгрии по НАТО осудили политическое решение Орбана по поводу встречи с Путиным, чья преступная армия продолжает циничный и ужасный террор против Украины.

В частности, представитель посольства США отметил, что послы членов Организации Североатлантического договора в Венгрии созвали встречу в Будапеште в четверг, чтобы обсудить возникшие проблемы после встречи венгерского лидера с Путиным в Пекине.

Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия усугубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну против Украины, - заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Поделиться

По его словам, союзники Венгрии по НАТО озабочены из-за безопасности вопросов, возникающих на фоне теплых отношений Орбана с Путиным и циничных заявлений венгерского премьера о войне в Украине, фактически повторяющих нарративы кремлевской пропаганды.

Что говорят другие союзники Венгрии по НАТО

На встрече в Будапеште также присутствовал посол Швеции, страны ЕС, чье вступление в НАТО отложил Орбан и посол Турции.

При этом власти Венгрии настаивают на сохранении тесных отношений с Россией, якобы для наличия открытых дипломатических каналов в случае перспективы урегулирования развязанной Кремлем войны против Украины путем переговоров.

По словам официального представителя венгерского правительства Золтана Ковача, встреча Орбана и Путина проходила якобы в таком контексте.

Но оценка лидеров НАТО была отчасти резкой. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала этот обмен "очень, очень неприятным", особенно в контексте венгерской истории.