Союзники Угорщини по НАТО висловили стурбованність через зустріч прем'єр-міністра Віктора Орбана з кремлівським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним на полях форуму в Пекіні.

У НАТО хвилюються через зближення Орбана з Путіним

За інформацією видання, союзники Угорщини по НАТО засудили політичне рішення Орбана щодо зустрічі з Путіним, чия злочинна армія наразі продовжує цинічний та жахливий терор проти України.

Зокрема, представник посольства США зазначив, що посли членів Організації Північноатлантичного договору в Угорщині скликали зустріч в Будапешті в четвер, щоб обговорити проблеми, що виникли після зустрічі угорського лідера з Путіним в Пекіні.

Ми вважаємо Угорщину союзником, але в той же час ми бачимо, що Угорщина поглиблює свої відносини з Росією, незважаючи на жорстоку війну проти України, - заявив посол США в Угорщині Девід Прессман. Поширити

За його словами, союзники Угорщини по НАТО стурбовані через безпекові питаннчя, які виникають на тлі теплих стосунків Орбана із Путіним і цинічних заяв угорського прем’єра щодо війни в Україні, які фактично повторюють наративи кремлівської пропаганди.

Що кажуть інші союзники Угорщини по НАТО

На зустрічі в Будапешті також був присутній посол Швеції, країни ЄС, чий вступ до НАТО відклав Орбан, а також посол Туреччини.

При цьому влада Угорщини наполягає на збереженні тісних відносин із Росією, нібито для наявності відкритих дипломатичних каналів у разі перспективи врегулювання розв’язаної Кремлем війни проти України шляхом переговорів.

За словами офіційного представника угорського уряду Золтана Ковача, зустріч Орбана і Путіна проходила, нібито, у такому контексті.

Але оцінка лідерів НАТО була частково різкою. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала цей обмін "дуже, дуже неприємним", особливо в контексті угорської історії.