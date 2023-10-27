Це середній палець українським воїнам. Прем’єр Люксембургу звернувся до Орбана
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Це середній палець українським воїнам. Прем’єр Люксембургу звернувся до Орбана

Ксав’є Беттель

Прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель публічно звернувся до скандального очільника угорського уряду Віктора Орбана після нещодавньої зустрічі останнього з диктатором Путіним.

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Те, що він (Віктор Орбан. – ред.) зробив з Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу, – наголосив очільник уряду Люксембургу.

Окрім того, він звернув увагу на те, що офіційний Брюссель не повинен стати заручником поплічника російського диктатора, який активно намагається озвучувати свої фінансові вимоги для схвалення підтримки України.

(Орбан каже. – ред.): якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж, – підкреслив Ксав’є Беттель.

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Ксав’є Беттель також не зміг проігнорувати рішення нового словацького прем’єра Роберта Фіцо зупинити військову підтримку України.

За словами політика, його країна ніколи не стане членом злочинного альянсу Фіцо і Орбана, які роблять всеможливе, щоб залишити Київ без підтримки для Євросоюзу.

Ми досі вважаємо, що міжнародна солідарність є важливою. Україна бореться за наші цінності… Не можна забувати, хто буде наступним, якщо ми просто заплющимо очі, – підсумував прем’єр Люксембургу.

Як уже згадувалося раніше, лідерка Естонії Кая Каллас розповіла, що під час саміту ЄС інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують.

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