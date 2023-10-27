Це середній палець українським воїнам. Прем’єр Люксембургу звернувся до Орбана

Прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель публічно звернувся до скандального очільника угорського уряду Віктора Орбана після нещодавньої зустрічі останнього з диктатором Путіним.
Беттель жорстко розкритикував нову провокацію Орбана
Окрім того, він звернув увагу на те, що офіційний Брюссель не повинен стати заручником поплічника російського диктатора, який активно намагається озвучувати свої фінансові вимоги для схвалення підтримки України.
Як у Люксембурзі реагують на зміну політику Словаччини щодо України
Ксав’є Беттель також не зміг проігнорувати рішення нового словацького прем’єра Роберта Фіцо зупинити військову підтримку України.
За словами політика, його країна ніколи не стане членом злочинного альянсу Фіцо і Орбана, які роблять всеможливе, щоб залишити Київ без підтримки для Євросоюзу.
Як уже згадувалося раніше, лідерка Естонії Кая Каллас розповіла, що під час саміту ЄС інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують.
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