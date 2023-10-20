Польська партія влади "Право і справедливість" ще влітку найняла радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана для допомоги у передвиборній кампанії.

У Польщі партія влади найняла радників Орбана під вибори

Видання зазначає, що угорські радники в польській партії влади з’явились у червні, коли з посади голови передвиборного штабу пішов євродепутат Томаш Поренба, а свій вплив на кампанію посилив прем’єр Матеуш Моравецький.

Співрозмовники Polityka кажуть, що радники не з’являлись фізично у штабі "ПіС", але "мали великий вплив на перебіг кампанії".

Серед іншого, саме вони нібито запропонували змістити фокус кампанії на тему мігрантів, а також підкинули ідею з проведенням референдумів у день виборів. Таку ж технологію використав Орбан під час парламентських виборів у квітні 2022-го.

Відомі результати парламентських виборів у Польщі

Лідером виборчих перегонів стала правляча партія “Право і справедливість”, яка отримала 35,38% голосів виборців.

Політична сила “Громадянська коаліція” має 30,70%.

На третій позиції - центристський “Третій шлях” - 14,40% голосів.

“Лівиця” має 8,61%, “Конфедерація” – 7,16%.

Варто звернути увагу на те, що явка на цих виборах до Сейму є найвищою з 1989 року - майже 73%.

Окрім того, наголошується, що ці результати дуже близькі до результатів пізнього опитування Ipsos: за даними цього екзит-полу, демократична опозиція має шанси отримати 249 місць у Сеймі, тобто парламентську більшість.