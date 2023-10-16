Вибори в Польщі дають європейській економіці нового імпульсу — Bloomberg

Після восьми років націоналістичного правління та регулярних нападок на ЄС польська партія "Право і справедливість", схоже, прямує до поразки на виборах, що покладе край довгій главі популізму та розбрату.

Вибори в Польщі дають європейській економіці нового імпульсу

За даними екзит-полу, опозиція на шляху до більшості, а "Громадянська платформа", очолювана колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском, отримала 32% голосів на тлі рекордної явки виборців.

Альянс "Третій шлях" отримав 13%, а Ліва партія - 8,6%, що дасть трьом групам 248 місць у нижній палаті парламенту, яка налічує 460 депутатів.

У разі підтвердження результат створить можливості для ЄС, зауважує Bloomberg.

Насамперед, Польща прагнутиме вивільнити понад 35 мільярдів євро з фондів ЄС, щоб надати поштовх найбільшій економіці Східної Європи. Крім того, існує перспектива ізоляції угорського Орбана, ще одного популіста, який до цього часу був захищений своїм альянсом з партією "Право і справедливість", - пише джерело. Поширити

Перші результати екзит-полів у Польщі

Зі даними Ipsos, до польського Сейму проходять 5 партій:

«Право і справедливість» - 36,8%,

«Громадянська коаліція» - 31,6%,

«Третій шлях» - 13%,

«Нові ліві» - 8,6%,

«Конфедерація» - 6,2%.

Явка склала 72,9%.

З перерахунком результатів парламентських виборів у мандати «Право і справедливість» отримали 200 місць, «Громадянська коаліція» — 163 місця, «Третій шлях» — 55 місць, «Ліві» — 30 місць, Конфедерація — 12 місць.

Незважаючи не те, що формально перемагає «Право і справедливість», її опоненти можуть створити більшість у парламенті.

«Громадянська коаліція», «Третій шлях» та «Нові ліві» під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції. Це зможе змінити владу ПіС у Польщі.