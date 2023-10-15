Вибори у Польщі. Моравецький та лідер опозиції Туск взяли участь у голосуванні

15 жовтня у Польщі відбуваються парламентські вибори та референдум. До виборчих дільниць вже завітали прем'єр Матеуш Моравецький та лідер опозиції Дональд Туск.
Туск та Моравецький проголосували на виборах
Політики повідомили про це на своїх сторінках у соцмережах.
Моравецький показав, як проголосував він та його дружина, нагадавши про виборчу тишу.
Лідер опозиції "Громадянська коаліція" Дональд Туск також опублікував своє фото на дільниці.
Що відомо про вибори у Польщі
Виборчі дільниці будуть відкриті з 7 до 21.00. Паралельно з парламентським голосуванням проходить референдум із чотирьох питань.
Виборців запитують про те, чи приймати мігрантів, зберігати нову стіну на кордоні з Білоруссю, підвищувати пенсійний вік і розпродувати держактиви.
Станом на 12:00 явка на виборах становила 22,59%, це на 4% більше, ніж у минулі вибори.
«Право і справедливість», відоме під абревіатурою PiS, протистоїть у боротьбі з об’єднаною опозицією на чолі з колишнім прем’єр-міністром Польщі та президентом Європейської ради Дональдом Туском.
Представники опозиції в ЄС і Польщі звинуватили PiS у демонтажі демократичних інституцій Польщі під час перебування при владі.
PiS поставила польську судову систему, громадські ЗМІ та культурні установи під більший державний контроль і зайняла жорстку позицію проти доступу до абортів і прав ЛГБТК+.
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