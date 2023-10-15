Выборы в Польше. Моравецкий и лидер оппозиции Туск приняли участие в голосовании

15 октября в Польше проходят парламентские выборы и референдум. В избирательные участки уже пришли премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск.
Туск и Моравецкий проголосовали на выборах
Политики сообщили об этом на своих страницах в соцсетях.
Моравецкий показал, как проголосовал он и его жена, напомнив об избирательной тишине.
Лидер оппозиции "Гражданская коалиция" Дональд Туск также опубликовал свое фото на участке.
Что известно о выборах в Польше
Избирательные участки будут открыты с 7 до 21:00. Параллельно с парламентским голосованием проходит референдум по четырем вопросам.
Избирателей спрашивают, принимать ли мигрантов, сохранять новую стену на границе с Беларусью, повышать ли пенсионный возраст и распродавать ли госактивы.
По состоянию на 12.00 явка на выборах составляла 22,59%, это на 4% больше, чем в прошлые выборы.
Право и справедливость, известное под аббревиатурой PiS, противостоит в борьбе с объединенной оппозицией во главе с бывшим премьер-министром Польши и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Представители оппозиции в ЕС и Польше обвинили PiS в демонтаже демократических институций Польши во время пребывания у власти.
PiS поставила польскую судебную систему, общественные СМИ и культурные учреждения под больший государственный контроль и заняла жесткую позицию против доступа к абортам и правам ЛГБТК+.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-