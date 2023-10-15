Выборы в Польше. Моравецкий и лидер оппозиции Туск приняли участие в голосовании
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Выборы в Польше. Моравецкий и лидер оппозиции Туск приняли участие в голосовании

Польша
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Источник:  Gazeta Wyborcza

15 октября в Польше проходят парламентские выборы и референдум. В избирательные участки уже пришли премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск.

Туск и Моравецкий проголосовали на выборах

Политики сообщили об этом на своих страницах в соцсетях.

Моравецкий показал, как проголосовал он и его жена, напомнив об избирательной тишине.

Мы уже проголосовали! PS. Помните, что любые комментарии или дополнительные вопросы относительно карты референдума – любого, включая членов избирательных комиссий – являются предложением и нарушением избирательной тишины. Об этом следует сообщить.

Лидер оппозиции "Гражданская коалиция" Дональд Туск также опубликовал свое фото на участке.

И снова вас был миллион (почти).

Что известно о выборах в Польше

Избирательные участки будут открыты с 7 до 21:00. Параллельно с парламентским голосованием проходит референдум по четырем вопросам.

Избирателей спрашивают, принимать ли мигрантов, сохранять новую стену на границе с Беларусью, повышать ли пенсионный возраст и распродавать ли госактивы.

По состоянию на 12.00 явка на выборах составляла 22,59%, это на 4% больше, чем в прошлые выборы.

Право и справедливость, известное под аббревиатурой PiS, противостоит в борьбе с объединенной оппозицией во главе с бывшим премьер-министром Польши и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Представители оппозиции в ЕС и Польше обвинили PiS в демонтаже демократических институций Польши во время пребывания у власти.

PiS поставила польскую судебную систему, общественные СМИ и культурные учреждения под больший государственный контроль и заняла жесткую позицию против доступа к абортам и правам ЛГБТК+.

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