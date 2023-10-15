В Польше начались парламентские выборы. Кто лидирует

Парламентские выборы начались 15 октября. По результатам выборов будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Кто лидирует среди партий

Избирательные участки в Польше открылись в 8 часов утра по киевскому времени и будут работать до 22:00. Поляки выбирают 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

Согласно последним данным, лидирует в Польше консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), главой которой является известный среди украинцев Ярослав Качиньский. Партия находится у власти с 2015 года, а президент страны Анджей Дуда – также выдвиженец ПиС. По разным опросам партия имеет от 31 до 37%.

Ярослав Качиньский (фото – из открытых источников)

"Право и справедливость" имеет большую поддержку, чем любая другая партия, но недостаточная для того, чтобы получить монобольшинство.

Она может быть вынуждена обратиться за поддержкой в ультраправую антиукраинскую партию "Конфедерация" или в большинство отдельных депутатов из проевропейской коалиции или создание коалиции с одной из партий блока "Третий путь".

Согласно опросам, три оппозиционных "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левые" имеют немного выше уровень поддержки, чем действующая власть, поэтому могут вместе получить большинство мест в новом Сейме - 233 мандата при минимальном большинстве в 231 мандат. Однако эти расписания свидетельствуют, что такая коалиция будет очень неустойчивой и зависимой от каждого депутатского голоса.

Одновременно с парламентскими выборами в Польше состоится референдум по четырем вопросам: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Что обещают партии в своих кампаниях

"Право и справедливость" (ПиС) в своей политической кампании делала акцент на стабильности и традиции. Указывала, что провела Польшу из-за пандемии, российского вторжения в Украину.

"Гражданская коалиция" (ГК) обещает улучшить отношения с Брюсселем, увеличить доходы и инвестиции в образование и здравоохранение.

Между двумя политическими силами перед выборами происходили настоящие баталии. Оппоненты называли друг друга не только конкурентами, но и врагами.