В Польше накануне выборов набирают популярность противники помощи Украине — СNN
Категория
Политика
Дата публикации

В Польше накануне выборов набирают популярность противники помощи Украине — СNN

Выборы в Польше
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Источник:  CNN

В Польше перед выборами набирает популярность ультраправые евроскептики, выступающие против оказания помощи Украине и содержания украинских беженцев.

Могут ли выборы в Польше создать проблемы для Украины

По информации издания, выборы в Польше должны пройти уже 15 октября.

В преддверии дня голосования популярность в стране набирает права евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости".

Ее представители критикуют действующую власть Польши за выделение денег на помощь Украине и не дружелюбно относятся к украинским беженцам.

Кроме этого, представители этой политической силы выступают против ввоза украинского зерна в страну.

Конфедерацию преимущественно поддерживают молодые поляки, в основном проживающие в сельской местности.

Для сохранения этой категории электората представители политсилы продолжают активно критиковать президента Украины Владимира Зеленского и украинские власти за позицию по вопросам, связанным с Волынской трагедией, импортом зерна и даже военной помощи.

Участники митингов Конфедерации в разговорах с журналистами высказывали разные негативные мнения относительно Украины и украинцев.

В частности, утверждали, что только половина украинцев направляются в Польшу "с благими намерениями", а остальные - якобы "за деньгами".

Также утверждали, что якобы Украина начала оказать значительное влияние на польскую политику, и обвиняли украинцев в том, что вроде бы не показали признательности.

Могут ли ультраправые повлиять на отношения Украины и Польши

Пока эта политическая сила не играет ключевой роли в польском политикуме, однако в последнее время стремительно набирает популярность.

По мнению экспертов и политологов, в случае соглашения с правящей партией Конфедерация сможет войти в коалицию, и тогда антиукраинские настроения будут больше влиять на принятие решений в Польше.

Конфедерация сейчас утверждает, что не заинтересована в заключении каких-либо соглашений, но широко распространено мнение, что поддержка партии может потребоваться PiS для усиления своего ослабленного правительства.

Такой результат является самым плохим сценарием для Киева и Запада. Везде на митингах [Конфедерации]… царят настроения, которые приведут в восторг Кремль, отчаянно стремящийся разрушить солидарность Запада. …Историческая травма и соседская конкуренция, отложенные в феврале прошлого года, возвращаются, и Конфедерация предоставила голос полякам, с подозрением смотрящим на 1,4 миллиона украинских беженцев в стране, - отмечают журналисты CNN.

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