У Польщі напередодні виборів набирають популярність противники допомоги Україні — СNN

У Польщі перед виборами набирає популярність ультраправі євроскептики, які виступають проти надання допомоги Україні та утримання українських біженців.
Чи можуть вибори у Польщі створити проблеми для України
За інформацією видання, вибори у Польщі мають відбутись вже 15 жовтня.
Напередодні дня голосування популярність у країні набирає права євроскептична політична сила "Конфедерація свободи і незалежності".
Її представники критикують чинну владу Польщі за виділення грошей на допомогу Україні і не доброзичливо ставляться до українських біженців.
Окрім цього представники цієї політичної сили виступають проти ввозу українського зерна до країни.
Конфедерацію переважно підтримують молоді поляки, які здебільшого проживають у сільській місцевості.
Для збереження цієї категорії електорату представники політсили продовжують активно критикувати президента України Володимира Зеленського та українську владу за позицію щодо питань, пов'язаних з Волинською трагедією, імпортом зерна та навіть військової допомоги.
Учасники мітингів Конфедерації в розмовах з журналістами висловлювали різні негативні думки щодо України та українців.
Зокрема, стверджували, що тільки половина українців прямують до Польщі "з добрими намірами", а решта – нібито "за грошима".
Також стверджували, що нібито Україна почала мати значний вплив на польську політику, і звинувачували українців в тому, що начебто не показали вдячності.
Чи можуть ультраправі вплинути на відносини України та Польщі
Наразі ця політична сила не відіграє ключової ролі у польському політикумі, однак протягом останнього часу стрімко набирає популярність.
На думку експертів та політологів, у разі угоди з правлячою партією Конфедерація зможе увійти до коаліції і тоді антиукраїнські настрої більше впливатимуть на прийняття рішень у Польщі.
Конфедерація наразі стверджує, що не зацікавлена в укладанні будь-яких угод, але широко поширеною є думка, що підтримка партії може знадобитися PiS для посилення свого послабленого уряду.
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