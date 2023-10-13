У Польщі напередодні виборів набирають популярність противники допомоги Україні — СNN
Категорія
Політика
Дата публікації

У Польщі напередодні виборів набирають популярність противники допомоги Україні — СNN

Вибори у Польщі
Джерело:  CNN

У Польщі перед виборами набирає популярність ультраправі євроскептики, які виступають проти надання допомоги Україні та утримання українських біженців. 

Чи можуть вибори у Польщі створити проблеми для України

За інформацією видання, вибори у Польщі мають відбутись вже 15 жовтня.

Напередодні дня голосування популярність у країні набирає права євроскептична політична сила "Конфедерація свободи і незалежності".

Її представники критикують чинну владу Польщі за виділення грошей на допомогу Україні і не доброзичливо ставляться до українських біженців.

Окрім цього представники цієї політичної сили виступають проти ввозу українського зерна до країни.

Конфедерацію переважно підтримують молоді поляки, які здебільшого проживають у сільській місцевості.

Для збереження цієї категорії електорату представники політсили продовжують активно критикувати президента України Володимира Зеленського та українську владу за позицію щодо питань, пов'язаних з Волинською трагедією, імпортом зерна та навіть військової допомоги.

Учасники мітингів Конфедерації в розмовах з журналістами висловлювали різні негативні думки щодо України та українців.

Зокрема, стверджували, що тільки половина українців прямують до Польщі "з добрими намірами", а решта – нібито "за грошима".

Також стверджували, що нібито Україна почала мати значний вплив на польську політику, і звинувачували українців в тому, що начебто не показали вдячності.

Чи можуть ультраправі вплинути на відносини України та Польщі

Наразі ця політична сила не відіграє ключової ролі у польському політикумі, однак протягом останнього часу стрімко набирає популярність.

На думку експертів та політологів, у разі угоди з правлячою партією Конфедерація зможе увійти до коаліції і тоді антиукраїнські настрої більше впливатимуть на прийняття рішень у Польщі.

Конфедерація наразі стверджує, що не зацікавлена ​​в укладанні будь-яких угод, але широко поширеною є думка, що підтримка партії може знадобитися PiS для посилення свого послабленого уряду.

Такий результат є найгіршим сценарієм для Києва та Заходу. Усюди на мітингах [Конфедерації] … панують настрої, які приведуть у захват Кремль, який відчайдушно прагне зруйнувати солідарність Заходу. … Історична травма та сусідська конкуренція, відкладені в лютому минулого року, повертаються, і Конфедерація надала голос полякам, які з підозрою дивляться на 1,4 мільйона українських біженців у країні, - зазначають журналісти CNN.

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