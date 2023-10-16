Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс — Bloomberg

После восьми лет националистического правления и регулярных нападок на ЕС польская партия "Право и справедливость", похоже, идет к поражению на выборах, что положит конец долгой главе популизма и раздора.

Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс

По данным экзит-полла, оппозиция на пути к большинству, а "Гражданская платформа", возглавляемая бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, получила 32% голосов на фоне рекордной явки избирателей.

Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия – 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 460 депутатов.

В случае подтверждения результат создаст возможности для ЕС, отмечает Bloomberg.

Прежде всего, Польша будет стремиться высвободить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы. Кроме того, существует перспектива изоляции венгерского Орбана, еще одного популиста, до сих пор защищенного своим альянсом с партией "Право и справедливость", - пишет источник. Поделиться

Первые результаты экзит-полов в Польше

По данным Ipsos, в польский Сейма проходят 5 партий:

«Право и справедливость» – 36,8%,

"Гражданская коалиция" - 31,6%,

«Третий путь» – 13%,

«Новые левые» – 8,6%,

«Конфедерация» – 6,2%.

Явка составила 72,9%.

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты "Право и справедливость" получили 200 мест, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, Конфедерация - 12 мест.

Несмотря на то, что формально побеждает «Право и справедливость», ее оппоненты могут создать большинство в парламенте.

"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции. Это сможет изменить власти ПиС в Польше.