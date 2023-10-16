Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс — Bloomberg

После восьми лет националистического правления и регулярных нападок на ЕС польская партия "Право и справедливость", похоже, идет к поражению на выборах, что положит конец долгой главе популизма и раздора.
Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс
По данным экзит-полла, оппозиция на пути к большинству, а "Гражданская платформа", возглавляемая бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, получила 32% голосов на фоне рекордной явки избирателей.
Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия – 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 460 депутатов.
В случае подтверждения результат создаст возможности для ЕС, отмечает Bloomberg.
Первые результаты экзит-полов в Польше
По данным Ipsos, в польский Сейма проходят 5 партий:
«Право и справедливость» – 36,8%,
"Гражданская коалиция" - 31,6%,
«Третий путь» – 13%,
«Новые левые» – 8,6%,
«Конфедерация» – 6,2%.
Явка составила 72,9%.
С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты "Право и справедливость" получили 200 мест, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, Конфедерация - 12 мест.
Несмотря на то, что формально побеждает «Право и справедливость», ее оппоненты могут создать большинство в парламенте.
"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции. Это сможет изменить власти ПиС в Польше.
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