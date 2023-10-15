Выборы в Польше. Известны первые результаты экзит-полов.

По первым данным экзит-полла на парламентских выборах в Польше побеждает руководящая партия «Право и справедливость», однако оппозиция сформирует необходимое большинство.

Первые результаты экзит-полов в Польше

По данным Ipsos, в польский Сейма проходят 5 партий:

«Право и справедливость» – 36,8%,

"Гражданская коалиция" - 31,6%,

«Третий путь» – 13%,

«Новые левые» – 8,6%,

«Конфедерация» – 6,2%.

Явка составила 72,9%.

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты "Право и справедливость" получили 200 мест, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, Конфедерация - 12 мест.

Несмотря на то, что формально побеждает «Право и справедливость», ее оппоненты могут создать большинство в парламенте.

"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции. Это сможет изменить власти ПиС в Польше.

Реакция партий на данные экзит-пола

Лидер ПиС Ярослав Качинский сказал, просмотрев экзит-поллы, что пока не ясно, может ли его партия претендовать на третий срок или нет.

Лидер крупнейшей оппозиционной группы Дональд Туск заявил, что считает, что у его партии и ее союзников достаточно голосов, чтобы сформировать правительство вместо ПиС.