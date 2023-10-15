Выборы в Польше. Известны первые результаты экзит-полов.
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Выборы в Польше. Известны первые результаты экзит-полов.

Выборы в Польше
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Источник:  RMF FM

По первым данным экзит-полла на парламентских выборах в Польше побеждает руководящая партия «Право и справедливость», однако оппозиция сформирует необходимое большинство.

Первые результаты экзит-полов в Польше

По данным Ipsos, в польский Сейма проходят 5 партий:

  • «Право и справедливость» – 36,8%,

  • "Гражданская коалиция" - 31,6%,

  • «Третий путь» – 13%,

  • «Новые левые» – 8,6%,

  • «Конфедерация» – 6,2%.

Явка составила 72,9%.

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты "Право и справедливость" получили 200 мест, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, Конфедерация - 12 мест.

Несмотря на то, что формально побеждает «Право и справедливость», ее оппоненты могут создать большинство в парламенте.

"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции. Это сможет изменить власти ПиС в Польше.

Реакция партий на данные экзит-пола

Лидер ПиС Ярослав Качинский сказал, просмотрев экзит-поллы, что пока не ясно, может ли его партия претендовать на третий срок или нет.

Лидер крупнейшей оппозиционной группы Дональд Туск заявил, что считает, что у его партии и ее союзников достаточно голосов, чтобы сформировать правительство вместо ПиС.

Мы с нашими партнерами в ближайшее время создадим новое, хорошее, демократическое правительство. Польша победила, вы победили, – сказал лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск.

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