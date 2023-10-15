Выборы в Польше. Известны первые результаты экзит-полов.

По первым данным экзит-полла на парламентских выборах в Польше побеждает руководящая партия «Право и справедливость», однако оппозиция сформирует необходимое большинство.
Первые результаты экзит-полов в Польше
По данным Ipsos, в польский Сейма проходят 5 партий:
«Право и справедливость» – 36,8%,
"Гражданская коалиция" - 31,6%,
«Третий путь» – 13%,
«Новые левые» – 8,6%,
«Конфедерация» – 6,2%.
Явка составила 72,9%.
С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты "Право и справедливость" получили 200 мест, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, Конфедерация - 12 мест.
Несмотря на то, что формально побеждает «Право и справедливость», ее оппоненты могут создать большинство в парламенте.
"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции. Это сможет изменить власти ПиС в Польше.
Реакция партий на данные экзит-пола
Лидер ПиС Ярослав Качинский сказал, просмотрев экзит-поллы, что пока не ясно, может ли его партия претендовать на третий срок или нет.
Лидер крупнейшей оппозиционной группы Дональд Туск заявил, что считает, что у его партии и ее союзников достаточно голосов, чтобы сформировать правительство вместо ПиС.
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