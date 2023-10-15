Вибори в Польщі. Відомі перші результати екзит-полів

За першими даними екзит-полу на парламентських виборах у Польщі перемагає керівна партія «Право і справедливість», проте опозиція сформує необхідну більшість.

Перші результати екзит-полів у Польщі

Зі даними Ipsos, до польського Сейму проходять 5 партій:

«Право і справедливість» - 36,8%,

«Громадянська коаліція» - 31,6%,

«Третій шлях» - 13%,

«Нові ліві» - 8,6%,

«Конфедерація» - 6,2%.

Явка склала 72,9%.

З перерахунком результатів парламентських виборів у мандати «Право і справедливість» отримали 200 місць, «Громадянська коаліція» — 163 місця, «Третій шлях» — 55 місць, «Ліві» — 30 місць, Конфедерація — 12 місць.

Незважаючи не те, що формально перемагає «Право і справедливість», її опоненти можуть створити більшість у парламенті.

«Громадянська коаліція», «Третій шлях» та «Нові ліві» під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції. Це зможе змінити владу ПіС у Польщі.

Реакція партій на дані екзит-полу

Лідер ПіС Ярослав Качинський сказав, переглянувши екзит-поли, що поки не ясно, чи може його партія претендувати на третій термін чи ні.

Лідер найбільшої опозиційної групи Дональд Туск заявив, що вважає, що його партія та її союзники мають достатньо голосів, щоб сформувати уряд замість ПіС.