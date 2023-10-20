Польская партия власти "Право и справедливость" еще летом сняла советников премьера Венгрии Виктора Орбана для помощи в предвыборной кампании.
В Польше партия власти наняла советников Орбана под выборы
Издание отмечает, что венгерские советники в польской партии власти появились в июне, когда с должности главы предвыборного штаба ушел евродепутат Томаш Поренба, а свое влияние на кампанию усилил премьер Матеуш Моравецкий.
Собеседники Polityka говорят, что советники не появлялись физически в штабе "ПиС", но "оказали большое влияние на ход кампании".
Среди прочего именно они якобы предложили сместить фокус кампании на тему мигрантов, а также подбросили идею с проведением референдумов в день выборов. Такую же технологию использовал Орбан на парламентских выборах в апреле 2022-го.
Известны результаты парламентских выборов в Польше
Лидером избирательной гонки стала правящая партия "Право и справедливость", которая получила 35,38% голосов избирателей.
Политическая сила "Гражданская коалиция" имеет 30,70%.
На третьей позиции – центристский “Третий путь” – 14,40% голосов.
"Левица" имеет 8,61%, "Конфедерация" - 7,16%.
Следует обратить внимание на то, что явка на этих выборах в Сейма является самой высокой с 1989 года - почти 73%.
Кроме того, отмечается, что эти результаты очень близки к результатам позднего опроса Ipsos: по данным этого экзит-пола, у демократической оппозиции есть шансы получить 249 мест в Сейме, то есть парламентское большинство.
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