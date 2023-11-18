Орбан считает ошибкой переговоры о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан думает, что Украина не готова к вступлению в ЕС и поэтому переговоры на этот счет неуместны.

Орбан не изменил мнения относительно Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".

Об этом Орбан заявил на съезде своей партии "Фидес" 18 ноября.

Часть речи Премьера Венгрии была посвящена видению Европейского Союза, где, по его мнению, в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии".

Среди них он упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении с ЕС, "поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Мы сопротивляемся махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют признаки коммунизма и даже якобинства, – заявил Орбан. Поделиться

Он также сказал, что Венгрия должна не выходить из Евросоюза, а менять его, потому что без "радикальных изменений" ЕС, по мнению Орбана, "просто развалится".

Мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом, – добавил он. Поделиться

Орбан остался главой партии власти

Состоявшийся 18 ноября в Будапеште съезд венгерской партии "Фидес" переизбрал премьер-министра Виктора Орбана своим председателем.

Результат голосования делегатов "Фидес" был известен заранее, поскольку Орбан был единственным кандидатом на должность главы партии. Он получил 1190 голосов.

Никаких неожиданностей не произошло и при избрании вице-глов партии власти Венгрии: делегаты проголосовали за четырех действующих заместителей Орбана.

Виктор Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003 года. В последний раз его переизбирали на съезде партии в ноябре 2021-го.

Кроме того, с 2010 года Орбан является неизменным премьер-министром Венгрии и за это время смог консолидировать власть вокруг себя и своей партии.

Действующая венгерская власть часто допускает критическую риторику в сторону Украины. В последнее время она активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы ущемления прав венгерскоязычного меньшинства в Украине.

Венгерское правительство намерено провести консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС. Этот вопрос, как ожидается, будет манипулятивным.