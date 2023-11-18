Орбан считает ошибкой переговоры о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан думает, что Украина не готова к вступлению в ЕС и поэтому переговоры на этот счет неуместны.
Орбан не изменил мнения относительно Украины в ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".
Об этом Орбан заявил на съезде своей партии "Фидес" 18 ноября.
Часть речи Премьера Венгрии была посвящена видению Европейского Союза, где, по его мнению, в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии".
Среди них он упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении с ЕС, "поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".
Он также сказал, что Венгрия должна не выходить из Евросоюза, а менять его, потому что без "радикальных изменений" ЕС, по мнению Орбана, "просто развалится".
Орбан остался главой партии власти
Состоявшийся 18 ноября в Будапеште съезд венгерской партии "Фидес" переизбрал премьер-министра Виктора Орбана своим председателем.
Результат голосования делегатов "Фидес" был известен заранее, поскольку Орбан был единственным кандидатом на должность главы партии. Он получил 1190 голосов.
Никаких неожиданностей не произошло и при избрании вице-глов партии власти Венгрии: делегаты проголосовали за четырех действующих заместителей Орбана.
Виктор Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003 года. В последний раз его переизбирали на съезде партии в ноябре 2021-го.
Кроме того, с 2010 года Орбан является неизменным премьер-министром Венгрии и за это время смог консолидировать власть вокруг себя и своей партии.
Действующая венгерская власть часто допускает критическую риторику в сторону Украины. В последнее время она активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы ущемления прав венгерскоязычного меньшинства в Украине.
Венгерское правительство намерено провести консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС. Этот вопрос, как ожидается, будет манипулятивным.
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