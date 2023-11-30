ЄС схвалив пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро — Sky News

За словами високопосадовців ЄС, наразі ніхто не виступає проти надання Україні пакету підтримки у розмірі 50 млрд євро протягом 4 наступних років.

Що відомо про схвалення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні

За словами Єврокомісара з питань бюджетної політики ЄС Йоханнеса Хана, наразі не має заперечень стосовно надання Україні цього пакету допомоги.

Однак журналісти видання у матеріалі наголошують, що представники урядів країн ЄС ведуть суперечки щодо перегляду довгострокового бюджету.

Головне - це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом, - зазначив Хан. Поширити

Що відомо про плани щодо залучення України до оборонної стратегії ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає приєднати українську оборонну промисловість та виробничі потужності ВПК у загальну стратегію оборони ЄС.

Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховуватиме потреби України та її промисловий потенціал, - зазначила президент Єврокомісії. Поширити

За її словами, Україна має бути інтегрована в оборонні програми ЄС, зокрема, щоб допомогти задовольнити потреби Києва у поточній війні проти Росії.

Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно, - пояснює фон дер Ляєн. Поширити

Проект Програми європейської оборонної промисловості мають представити широкому загалу на початку наступного року. Програма зокрема передбачатиме шляхи фінансування оборонної галузі країн Європи.

Головним завданням цієї програми є не просто збільшення виробничих потужностей, але також прагнення зробити ВПК Європи більш гнучким та стійким через посилення транскордонної співпраці. Досі така співпраця залишається радше винятком, ніж правилом, наголошує Euractiv.