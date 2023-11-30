ЄС схвалив пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро — Sky News
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС схвалив пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро — Sky News

Шарль Мішель
Джерело:  Sky News

За словами високопосадовців ЄС, наразі ніхто не виступає проти надання Україні пакету підтримки у розмірі 50 млрд євро протягом 4 наступних років. 

Що відомо про схвалення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні

За словами Єврокомісара з питань бюджетної політики ЄС Йоханнеса Хана, наразі не має заперечень стосовно надання Україні цього пакету допомоги.

Однак журналісти видання у матеріалі наголошують, що представники урядів країн ЄС ведуть суперечки щодо перегляду довгострокового бюджету.

Головне - це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом, - зазначив Хан.

Що відомо про плани щодо залучення України до оборонної стратегії ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає приєднати українську оборонну промисловість та виробничі потужності ВПК у загальну стратегію оборони ЄС.

Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховуватиме потреби України та її промисловий потенціал, - зазначила президент Єврокомісії.

За її словами, Україна має бути інтегрована в оборонні програми ЄС, зокрема, щоб допомогти задовольнити потреби Києва у поточній війні проти Росії.

Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно, - пояснює фон дер Ляєн.

Проект Програми європейської оборонної промисловості мають представити широкому загалу на початку наступного року. Програма зокрема передбачатиме шляхи фінансування оборонної галузі країн Європи.

Головним завданням цієї програми є не просто збільшення виробничих потужностей, але також прагнення зробити ВПК Європи більш гнучким та стійким через посилення транскордонної співпраці. Досі така співпраця залишається радше винятком, ніж правилом, наголошує Euractiv.

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