ЄС виділить додаткові кошти на навчання українських військових

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення додаткових коштів на навчання українських військовий у рамках тренувальної місії Євросоюзу.

Що відомо про виділення коштів на навчання українських військових

Фінансування зросте на 194 млн євро до загальної суми 255 млн євро. Кошти виділяють через Європейський фонд миру.

Мета сьогоднішнього рішення – продовжити підтримувати розбудову спроможностей Збройних сил України місією EUMAM, грунтуючись на потребах України та беручи до уваги зростаючі масштаби і складність програми навчання, – зазначено у комюніке Ради ЄС. Поширити

За час роботи тренувальної місії ЄС (з жовтня 2022 року) навчання пройшли понад 34 тисячі українських військових.

З серпня 2023 року українська сторона попросила розширити місію не лише на військовослужбовців, але й на окремі підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ та Служби безпеки України.

Українські пілоти навчаються в США

Як повідомили в Пентагоні, Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків.

У відомстві також зазначили, що українські військові проходять навчання на F-16 як у США, так і в Європі.

Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.