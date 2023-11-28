ЕС выделит дополнительные средства на обучение украинских военных

Совет ЕС принял решение о выделении дополнительных средств на обучение украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза.

Что известно о выделении средств на обучение украинских военных

Финансирование вырастет на 194 млн. евро до общей суммы 255 млн. евро. Денежные средства выделяют через Европейский фонд мира.

Цель сегодняшнего решения – продолжить поддерживать развитие способностей Вооруженных сил Украины миссией EUMAM, основываясь на потребностях Украины и принимая во внимание растущие масштабы и сложность программы обучения, – говорится в коммюнике Совета ЕС. Поделиться

За время работы тренировочной миссии ЕС (с октября 2022 года) обучение прошли более 34 тысяч украинских военных.

С августа 2023 г. украинская сторона попросила расширить миссию не только на военнослужащих, но и на отдельные подразделения Нацгвардии, Нацполиции, ГНСУ и Службы безопасности Украины.

Украинские пилоты учатся в США

Как сообщили в Пентагоне, Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.

В ведомстве также отметили, что украинские военные проходят обучение на F-16 как в США, так и в Европе.

Пентагон напомнил, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.