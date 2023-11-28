ЕС выделит дополнительные средства на обучение украинских военных

Совет ЕС принял решение о выделении дополнительных средств на обучение украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза.
Что известно о выделении средств на обучение украинских военных
Финансирование вырастет на 194 млн. евро до общей суммы 255 млн. евро. Денежные средства выделяют через Европейский фонд мира.
За время работы тренировочной миссии ЕС (с октября 2022 года) обучение прошли более 34 тысяч украинских военных.
С августа 2023 г. украинская сторона попросила расширить миссию не только на военнослужащих, но и на отдельные подразделения Нацгвардии, Нацполиции, ГНСУ и Службы безопасности Украины.
Украинские пилоты учатся в США
Как сообщили в Пентагоне, Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.
В ведомстве также отметили, что украинские военные проходят обучение на F-16 как в США, так и в Европе.
Пентагон напомнил, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.
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