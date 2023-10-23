Украинские военные моряки принимают участие в британских противоминных учениях

Что известно о противоминных учениях в Британии

Обучение проходит в пределах территориальных вод Британии с участием войск Великобритании, а также судов Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.

Военные отрабатывают выполнение задач и взаимосовместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров.

Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО.

Целью является приобретение опыта действий в международной среде при проведении объединенных многонациональных операций».

К слову, M310 и M311 проекта Sandown – это бывшие HMS Grimsby и HMS Shoreham. По соглашению Украина их получила в январе 2022 года , после чего началась их модернизация в Шотландии. Впервые в море как корабли ВМС ВСУ «Чернигов» и «Черкассы» они вышли в июне этого года .

Украина атаковала российские корабли

СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.

После первого подрыва русские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". Поделиться

Также 12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".

СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.