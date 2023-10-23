Украинские военные моряки принимают участие в британских противоминных учениях

Украинские тральщики-искатели мин «Чернигов» (M310) и «Черкассы» (M311) принимают участие в британских учениях Joint Warrior –23-II.
Что известно о противоминных учениях в Британии
Обучение проходит в пределах территориальных вод Британии с участием войск Великобритании, а также судов Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.
Военные отрабатывают выполнение задач и взаимосовместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров.
Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО.
Целью является приобретение опыта действий в международной среде при проведении объединенных многонациональных операций».
К слову, M310 и M311 проекта Sandown – это бывшие HMS Grimsby и HMS Shoreham. По соглашению Украина их получила в январе 2022 года , после чего началась их модернизация в Шотландии. Впервые в море как корабли ВМС ВСУ «Чернигов» и «Черкассы» они вышли в июне этого года .
Украина атаковала российские корабли
СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".
"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.
Также 12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".
СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.
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