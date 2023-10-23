Українські військові моряки беруть участь у британських протимінних навчаннях

Українські тральщики-шукачі мін «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) беруть участь у британських навчаннях Joint Warrior -23-II.
Що відомо про протимінні навчання у Британії
Навчання проходять у межах територіальних вод Британії за участі військ Великої Британії, а також суден Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.
Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.
Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО.
Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій".
До слова, M310 і M311 проєкту Sandown — це колишні HMS Grimsby і HMS Shoreham. За угодою, Україна їх отримала в січні 2022 року, після чого почалася їх модернізація в Шотландії. Уперше в море як кораблі ВМС ЗСУ «Чернігів» і «Черкаси» вони вийшли у червні цього року.
Україна атакувала російські кораблі
СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
"Буян" атакували 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.
Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».
ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.
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