Українські військові моряки беруть участь у британських протимінних навчаннях

Що відомо про протимінні навчання у Британії

Навчання проходять у межах територіальних вод Британії за участі військ Великої Британії, а також суден Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.

Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.

Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО.

Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій".

До слова, M310 і M311 проєкту Sandown — це колишні HMS Grimsby і HMS Shoreham. За угодою, Україна їх отримала в січні 2022 року, після чого почалася їх модернізація в Шотландії. Уперше в море як кораблі ВМС ЗСУ «Чернігів» і «Черкаси» вони вийшли у червні цього року.

Україна атакувала російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”. Поширити

Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.