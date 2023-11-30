ЕС планирует в декабре одобрить план использования замороженных активов РФ — Bloomberg

Что известно об использовании ЕС замороженных активов РФ в пользу Украины

Отмечается, что по плану Еврокомиссии должен быть введен налог за сверхдоходы от использования замороженных активов.

При этом к нему будет выпущена оговорка об отсутствии влияния этого налога на национальные налоги или другие меры.

Журналисты издания отмечают, что судьба разработанного Еврокомиссией плана будет зависеть от встречи представителей ЕК с экспертами от стран-членов ЕС 6 декабря, которые планируют выступить с оговорками по использованию замороженных российских активов.

Такие из них, как Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург, ранее выступили против ускорения процесса и призывали к более постепенному подходу – например, начать не с законодательного предложения, а более неформального документа.

Принятие плана 12 декабря Еврокомиссией позволит лидерам ЕС рассмотреть его на саммите в Брюсселе, который состоится позже той же недели.

Что известно о намерениях ЕС использовать замороженные российские активы

Европейский Союз в последние месяцы активно обсуждает, как реализовать возможность применения налога на сверхдоходы, полученные от росактивов, и направить эти средства на восстановление Украины.

По оценкам, в ЕС заморожены более 200 миллиардов евро попавших под санкции российских суверенных активов, причем большинство из них – в клиринговом центре Euroclear, базирующемся в Бельгии.

Согласно данным за октябрь, подсанкционные российские активы в Euroclear принесли почти 3 миллиарда евро прибыли с момента их замораживания.