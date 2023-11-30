ЄС планує у грудні схвалити план щодо використання заморожених активів РФ — Bloomberg
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС планує у грудні схвалити план щодо використання заморожених активів РФ — Bloomberg

Офіс Єврокомісії
Джерело:  Bloomberg

Єврокомісія планує 12 грудня оприлюднити план щодо використання заморожених активів РФ на користь України 

Що відомо про використання ЄС заморожених активів РФ на користь України

Зазначається, що за планом Єврокомісії, має бути запроваджений податок над надприбутки від використання заморожених активів.

При цьому до нього буде випущено застереження, щодо відсутності впливу цього податку на національні податки чи інші заходи.

Журналісти видання зазначають, що доля розробленного Єврокомісією плану буде залежати від зустрічі представників ЄК з експертами від країн-членів ЄС 6 грудня, які планують виступити із застереженнями щодо використання заморожених російських активів.

Такі з них, як Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург раніше виступили проти прискорення процесу й закликали до поступовішого підходу – приміром, почати не з законодавчої пропозиції, а більш неформального документа.

Ухвалення плану 12 грудня Єврокомісією дозволить лідерам ЄС розглянути його на саміті в Брюсселі, який відбудеться пізніше того ж тижня.

Що відомо про наміри ЄС використати заморожені російські активи

Європейський Союз в останні місяці активно обговорює, як реалізувати можливість застосування податку на надприбутки, отримані від росактивів, і спрямувати ці кошти на відновлення України.

За оцінками, в ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських суверенних активів, що потрапили під санкції, причому більшість з них – у кліринговому центрі Euroclear, що базується в Бельгії.

Згідно з даними за жовтень, підсанкційні російські активи у Euroclear принесли майже 3 мільярди євро прибутку з моменту їхнього заморожування.

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