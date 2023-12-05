У Сенаті США заперечили участь Зеленського у секретному брифінгу

Лідер більшості у Сенаті США від Демократичної партії Чак Шумер заперечив інформацію про участь президента Володимира Зеленського у секретному брифінгу.

Зеленський не прийматиме участі у секретному брифінгу Конгресу США

Президент України Зеленський більше не буде віртуально присутнім на засекреченому брифінгу через запитання, яке виникло в останню хвилину, - повідомляє журналіст Мана Раджа із посиланням на заяву Шумера. Поширити

Зазначається також, що Володимир Зеленський віртуально не був присутній на брифінгу Палати представників щодо України.

До цього Шумер заявляв, що Зеленський зробить звернення до сенаторів у вівторок під час захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.

Що відомо про ситуацію із допомогою Україні у Конгресі США

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, наразі офіційний Київ робить усе можливе, аби домогтись схвалення Конгресом США запиту президента Джо Байдена на військову допомогу Україні до Різдва.

Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і довга частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув він свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, американського парламенту, - зазначив глава МЗС. Поширити

Кулеба підкреслив, що наразі українська влада робить усе можливе для якнайшвидшого схвалення Конгресом подальшої військової допомоги.

Велика Британія обіцяє зберегти допомогу Україні

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон зазначив, що у наступному році його країна не тільки збереже поточні обсяги фінансової підтримки України, а й намагатиметься збільшити їх.

Наразі, за його словами, Британія надала 4, 6 млрд фунтів на військову підтримку.

Кемерон сказав, що нещодавній його візит до України засвідчив наскільки українці цінять британську підтримку, "як вони називають нас своїм партнером номер один".

Водночас, він підкреслив, що Україна добивається успіхів у битві з Росією.

Ситуація на суходолі - це одна справа. Але те, що відбулося у Чорному морі, де українці відтіснили подалі російський військово-морський флот, відкривши зерновий коридор для кораблів, має важливе значення, бо нам треба, аби українська економіка зростала, - зазначив глава МЗС Британії. Поширити

Він уточнив, що судна тепер плавають морем, експорт просувається, а економіка зростає.

За одну ніч нещодавно вони знищили близько п'ятої частини російських штурмових гелікоптерів, - зазначив очільник МЗС Великої Британії. Поширити

За його словами, спостерігається складна ситуація на суходолі, але загалом можна говорити про великий успіх.