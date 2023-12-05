У Конгресі пояснили причину серйозних проблем з допомогою для України

За словами американських конгресменів, голосування за виділення допомоги Україні хочуть пов’язати із посиленням мексикансько-американського кордону, щоб насамперед розв'язувати проблеми, які є у Штатів, а уже потім ті, з якими стикається Київ.
Міграційна криза у США заважає ухваленню рішення щодо України
Члени Конгресу знають про те, що команда американського лідера Джо Байдена максимально зацікавлена у допомозі Києву.
Однак і демократи, і республіканці хочуть, щоб президент приділив більше уваги міграційній кризі.
На переконання конгресменів, офіційний Вашингтон не повинен забувати про свої проблеми та інтереси на тлі російсько-української війни.
Республіканець Майкл Маккол звертає увагу на те, що допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.
Політик вважає це своєрідним компромісом, а не шантажем команди Джо Байдена.
Допомога для України опинилася в заручниках?
Варто зазначити, що не всі американські політики підтримують такий підхід до справ.
Так, як стверджує один з сенаторів-демократів, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" американських проблем.
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