У Конгресі пояснили причину серйозних проблем з допомогою для України

За словами американських конгресменів, голосування за виділення допомоги Україні хочуть пов’язати із посиленням мексикансько-американського кордону, щоб насамперед розв'язувати проблеми, які є у Штатів, а уже потім ті, з якими стикається Київ.

Міграційна криза у США заважає ухваленню рішення щодо України

Члени Конгресу знають про те, що команда американського лідера Джо Байдена максимально зацікавлена у допомозі Києву.

Однак і демократи, і республіканці хочуть, щоб президент приділив більше уваги міграційній кризі.

Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого...Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік, – виступив з заявою з цього приводу конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста. Поширити

На переконання конгресменів, офіційний Вашингтон не повинен забувати про свої проблеми та інтереси на тлі російсько-української війни.

Республіканець Майкл Маккол звертає увагу на те, що допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

Політик вважає це своєрідним компромісом, а не шантажем команди Джо Байдена.

Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну, – заявив Маккол. Поширити

Допомога для України опинилася в заручниках?

Варто зазначити, що не всі американські політики підтримують такий підхід до справ.

Так, як стверджує один з сенаторів-демократів, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" американських проблем.