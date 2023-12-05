В Конгрессе объяснили причину серьезных проблем с помощью для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В Конгрессе объяснили причину серьезных проблем с помощью для Украины

Конгресс США
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Источник:  Голос Америки

По словам американских конгрессменов, голосование за выделение помощи Украине хотят связать с усилением мексикано-американской границы, чтобы, прежде всего, решать проблемы, которые есть у Штатов, а уже потом те, с которыми сталкивается Киев.

Миграционный кризис в США мешает принятию решения касательно Украины

Члены Конгресса знают о том, что команда американского лидера Джо Байдена максимально заинтересована в помощи Киеву.

Однако и демократы, и республиканцы хотят, чтобы президент уделил больше внимания миграционному кризису.

Здесь нет ничего удивительного, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому... Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 тысяч нелегалов только за последний год, – выступил с заявлением по этому поводу конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста.

По мнению конгрессменов, официальный Вашингтон не должен забывать о своих проблемах и интересах на фоне российско-украинской войны.

Республиканец Майкл Маккол обращает внимание, что помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

Политик считает это своего рода компромиссом, а не шантажом команды Джо Байдена.

Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину, – заявил Маккол.

Помощь для Украины оказалась в заложниках?

Следует отметить, что не все американские политики поддерживают такой подход к делам.

Так, как утверждает один из сенаторов-демократов, связывать Украину с миграционным кризисом в США – это сродни "держать украинскую помощь в заложниках" американских проблем.

Я считаю, что это очень досадно, что Украина и ее суверенитет оказались в заложниках большой внутриполитической проблемы США. Проблемы, которую можно решить, но это будет сложно сделать за следующие две недели, – объяснил он.

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