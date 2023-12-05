В Конгрессе объяснили причину серьезных проблем с помощью для Украины

По словам американских конгрессменов, голосование за выделение помощи Украине хотят связать с усилением мексикано-американской границы, чтобы, прежде всего, решать проблемы, которые есть у Штатов, а уже потом те, с которыми сталкивается Киев.
Миграционный кризис в США мешает принятию решения касательно Украины
Члены Конгресса знают о том, что команда американского лидера Джо Байдена максимально заинтересована в помощи Киеву.
Однако и демократы, и республиканцы хотят, чтобы президент уделил больше внимания миграционному кризису.
По мнению конгрессменов, официальный Вашингтон не должен забывать о своих проблемах и интересах на фоне российско-украинской войны.
Республиканец Майкл Маккол обращает внимание, что помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.
Политик считает это своего рода компромиссом, а не шантажом команды Джо Байдена.
Помощь для Украины оказалась в заложниках?
Следует отметить, что не все американские политики поддерживают такой подход к делам.
Так, как утверждает один из сенаторов-демократов, связывать Украину с миграционным кризисом в США – это сродни "держать украинскую помощь в заложниках" американских проблем.
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