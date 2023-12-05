В США сообщают о контратаке ВСУ под Авдеевкой

Как сообщает команда ISW, украинская армия начала атаковать российских оккупантов к югу от Степного. Кроме того, возле коксохимического завода и промзоны не прекращаются жесткие бои.
Что известно о ситуации под Авдеевкой по состоянию на утро 5 декабря
Согласно данным американского Института изучения войны, бойцы ВСУ провели контратаку под Авдеевкой и возобновили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря.
Кроме того, также известно, что украинские защитники начали атаковать российские позиции в лесополосе к югу от Степного.
Солдаты РФ продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении 4 декабря и смогли продвинуться.
По предварительным данным, продвижение врага произошло в районе водохранилища к северу от Авдеевки.
ВСУ и оккупанты продолжают бои вблизи Авдеевского коксохима
По словам российских военкоров, на которых ссылаются американские аналитики, ожесточенные бои продолжаются вблизи Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне (юго-восточнее Авдеевки).
Кроме того, есть информация о том, что в Авдеевской промзоне действуют бойцы российского добровольческого танкового батальона имени Козьмы Минина.
Генеральный штаб ВСУ заявляет о провальных российских наступательных операциях восточнее Новокалинового (10 км северо-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) ) и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-