В США сообщают о контратаке ВСУ под Авдеевкой

Как сообщает команда ISW, украинская армия начала атаковать российских оккупантов к югу от Степного. Кроме того, возле коксохимического завода и промзоны не прекращаются жесткие бои.

Что известно о ситуации под Авдеевкой по состоянию на утро 5 декабря

Согласно данным американского Института изучения войны, бойцы ВСУ провели контратаку под Авдеевкой и возобновили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря.

Кроме того, также известно, что украинские защитники начали атаковать российские позиции в лесополосе к югу от Степного.

Солдаты РФ продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении 4 декабря и смогли продвинуться.

По предварительным данным, продвижение врага произошло в районе водохранилища к северу от Авдеевки.

Дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного (5 км северо-западнее Авдеевки). Поделиться

ВСУ и оккупанты продолжают бои вблизи Авдеевского коксохима

По словам российских военкоров, на которых ссылаются американские аналитики, ожесточенные бои продолжаются вблизи Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне (юго-восточнее Авдеевки).

Кроме того, есть информация о том, что в Авдеевской промзоне действуют бойцы российского добровольческого танкового батальона имени Козьмы Минина.

Генеральный штаб ВСУ заявляет о провальных российских наступательных операциях восточнее Новокалинового (10 км северо-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) ) и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).