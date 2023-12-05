ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и 7 танков — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 333840 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1030 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 587 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 10 416 (+15) ед,

артиллерийских систем - 7 987 (+26) ед,

РСЗО − 913 (+0) ед,

средств ПВО − 605 (+3) ед,

самолетов − 323 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед,

крылатых ракет − 1 570 (+1) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 483 (+32) ед,

специальной техники – 1 148 (+7) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области – за сутки отразили 18 атак оккупантов.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении защитники продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На Шахтерском направлении русские наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления.