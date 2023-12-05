У США повідомляють про контратаку ЗСУ під Авдіївкою

Як повідомляє команда ISW, українська армія почала атакувати російських окупантів на південь від Степового. Окрім того, біля коксохімічного заводу і промзоні не вщухають жорсткі бої.

Що відомо про ситуацію під Авдіївкою станом на ранок 5 грудня

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, бійці ЗСУ провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції станом на 1 грудня.

Окрім того, також відомо, що українські захисники почали атакувати російські позиції в лісосмузі на південь від Степового.

Солдати РФ продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку 4 грудня й змогли просунутися.

За попередніми даними, просування ворога відбулося у районі водосховища на північ від Авдіївки.

Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська просунулися в межах Степового (5 км на північний захід від Авдіївки). Поширити

ЗСУ та окупанти продовжують бої поблизу Авдіївського коксохіму

За словами російських воєнкорів, на яких посилаються американські аналітики, запеклі бої тривають поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні (на південний схід від Авдіївки).

Окрім того, є інформація про те, що в Авдіївській промзоні діють бійці добровольчого танкового батальйону імені Козьми Мініна, що базується в Нижньому Новгороді.

Генеральний штаб ЗСУ заявляє про провальні російські наступальні операції на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) та Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).