Операція «Єдність». 5000 FPV-дронів придбані та відправлені ЗСУ — Федоров

Ще одну партію дронів від United24 надали в користування Збройним силам України.
5 тис дронів відправлено на фронт
Збройні сили України та інші Сили оборони отримали ще 5000 FPV у межах Операції "Єдність".
Про це повідомляє у Telegram віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Одним із найбільших донорів збору стала компанія Favbet, яка в числі перших надала 10 млн грн на закупівлю дронів.
Вражаючі результати “Армії дронів” за тиждень
"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.
Про це повідомляє у Telegram віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров додав, що результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір" безпрецедентні.
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