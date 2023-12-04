Операція «Єдність». 5000 FPV-дронів придбані та відправлені ЗСУ — Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації

Операція «Єдність». 5000 FPV-дронів придбані та відправлені ЗСУ — Федоров

Михайло Федоров
Дрони

Ще одну партію дронів від United24 надали в користування Збройним силам України.

5 тис дронів відправлено на фронт

Збройні сили України та інші Сили оборони отримали ще 5000 FPV у межах Операції "Єдність".

Про це повідомляє у Telegram віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

В якості подарунків кожен дрон обладнали кумулятивними та осколково-фугасними снарядами. Тож військові отримали "пташок" у повній бойовій готовності. Дякуємо кожному, хто робив внески на наш спільний збір з фондом "Повернись живим" та monobank, – зазначається в повідомленні.

Одним із найбільших донорів збору стала компанія Favbet, яка в числі перших надала 10 млн грн на закупівлю дронів.

Вражаючі результати “Армії дронів” за тиждень

"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.

Про це повідомляє у Telegram віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уразили російської техніки на десятки мільйонів доларів – "Армія дронів" працює на Бахмутському напрямку, – розповів він.

Федоров додав, що результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір" безпрецедентні.

Лише за день військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку на купу брухту, – зазначив міністр.

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