Операция "Единство". 5000 FPV-дронов приобретены и отправлены ВСУ — Федоров

Еще одну партию дронов от United24 предоставили в пользование Вооруженным силам Украины.
5 тыс дронов отправлено на фронт
Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили еще 5000 FPV в рамках Операции "Единство".
Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
Одним из самых больших доноров сбора стала компания Favbet, которая в числе первых предоставила 10 млн грн на закупку дронов.
Впечатляющие результаты "Армии дронов" за неделю
"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.
Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров добавил, что результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников "Вампир" беспрецедентны.
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