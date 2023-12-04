Операция "Единство". 5000 FPV-дронов приобретены и отправлены ВСУ — Федоров

Еще одну партию дронов от United24 предоставили в пользование Вооруженным силам Украины.

5 тыс дронов отправлено на фронт

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили еще 5000 FPV в рамках Операции "Единство".

Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

В качестве подарков каждый дрон оборудовали кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Так что военные получили "птичек" в полной боевой готовности. Спасибо каждому, кто делал взносы на наш общий сбор с фондом "Вернись живым" и monobank, – отмечается в сообщении. Поделиться

Одним из самых больших доноров сбора стала компания Favbet, которая в числе первых предоставила 10 млн грн на закупку дронов.

Впечатляющие результаты "Армии дронов" за неделю

"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.

Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Поразили российскую технику на десятки миллионов долларов - "Армия дронов" работает на Бахмутском направлении, - рассказал он. Поделиться

Федоров добавил, что результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников "Вампир" беспрецедентны.