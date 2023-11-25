День под Бахмутом. "Армия дронов" уничтожила 4 танка и гаубицу российских оккупантов — Федоров

Только за день украинские военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику армии РФ в кучу металлолома.

Впечатляющие результаты "Армии дронов" за неделю

"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.

Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Поразили российскую технику на десятки миллионов долларов – "Армия дронов" работает на Бахмутском направлении, – рассказал он. Поделиться

Федоров добавил, что на видео – результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников "Вампир".

Только за день военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику в кучу металлолома, – отметил министр. Поделиться

Новые украинские дроны прошли испытания

Министерство обороны провело тестирование новых украинских FPV-дронов, произведших частные кампании.

На испытаниях тестировали дроны от шести изготовителей. В основном – FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.

В ведомстве отметили, что целью мероприятия явилась проверка работы беспилотников под влиянием излучения комплекса РЭБ. Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.

Кроме того, один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.