День под Бахмутом. "Армия дронов" уничтожила 4 танка и гаубицу российских оккупантов — Федоров

Только за день украинские военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику армии РФ в кучу металлолома.
Впечатляющие результаты "Армии дронов" за неделю
"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.
Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров добавил, что на видео – результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников "Вампир".
Новые украинские дроны прошли испытания
Министерство обороны провело тестирование новых украинских FPV-дронов, произведших частные кампании.
На испытаниях тестировали дроны от шести изготовителей. В основном – FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.
В ведомстве отметили, что целью мероприятия явилась проверка работы беспилотников под влиянием излучения комплекса РЭБ. Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.
Кроме того, один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.
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