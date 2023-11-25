День під Бахмутом. "Армія дронів" знищила 4 танки та гаубицю російських окупантів — Федоров

Лише за день українські військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку армії РФ на купу брухту.
Вражаючі результати “Армії дронів” за тиждень
"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.
Про це повідомляє у Telegram віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров додав, що на відео – результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір".
Нові українські дрони пройшли випробування
Міністерство оборони провело тестування нових українських FPV-дронів, які виробили приватні кампанії.
На випробуваннях тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого – FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.
У відомстві зазначили, що метою заходу стала перевірка роботи безпілотників під впливом випромінювання комплексу РЕБ. Окремо також тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.
Крім того, один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.
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