День під Бахмутом. "Армія дронів" знищила 4 танки та гаубицю російських окупантів — Федоров

Лише за день українські військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку армії РФ на купу брухту.

Вражаючі результати “Армії дронів” за тиждень

"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.

Про це повідомляє у Telegram віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уразили російської техніки на десятки мільйонів доларів – "Армія дронів" працює на Бахмутському напрямку, – розповів він. Поширити

Федоров додав, що на відео – результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір".

Лише за день військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку на купу брухту, – зазначив міністр. Поширити

Нові українські дрони пройшли випробування

Міністерство оборони провело тестування нових українських FPV-дронів, які виробили приватні кампанії.

На випробуваннях тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого – FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.

У відомстві зазначили, що метою заходу стала перевірка роботи безпілотників під впливом випромінювання комплексу РЕБ. Окремо також тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.

Крім того, один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.