Конгрес США може до кінця року схвалити військову підтримку України і Ізраїлю — ABC

Конгрес США вже до кінця року може схвалити запити президента Джо Байдена не виділення 106 млрд доларів на військову підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.

Що відомо про перспективи схвалення Конгресом запиту Байдена на подальшу допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

За словами сенатора від Республіканської партії Джеймса Ленкфорда, схвалення пакету військової допомоги Україні та Ізраїлю Конгресом може відбутись до кінця цього року.

За його словами, голосування щодо питання внесення змін до імміграційної системи США стане частиною пакету військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Адміністрація Байдена запропонувала виділити десятки мільярдів доларів Ізраїлю та Україні на ведення відповідних воєн, а також 14 мільярдів доларів на охорону кордонів.

Законодавці Республіканської партії США заявили, що ці кошти мають бути пов'язані зі змінами в імміграційній політиці, наприклад, із системою надання притулку.

Найголовніше - це можливість зробити все правильно, - зазначив представник республіканської меншості у Сенаті. Поширити

Що відомо про позицію Пентагону щодо подальшої військової підтримки України

Як зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі “24 каналу”, глава Пентагону Ллойд Остін зберігає послідовну позицію щодо подальшої військової підтримки України.

Зокрема, в одній з останніх заяв Остін зазначив, що США працюють над посиленням військових спроможностей України.

Його публічні заяви завжди чіткі, однозначні й не мають подвійних трактувань. "Україна отримуватиме допомогу стільки, скільки треба, - підкреслив Клочок. Поширити

При цьому аналітик зазначив, що проблеми щодо готовності надавати Україні сталі обсяги військової допомоги є не тільки у США, а й у країн ЄС.

Наразі, як підкреслює Клочок, у США швидше вдається вирішувати існуючі проблеми із військовою допомогою Україні, ніж європейським країнам.

Стосовно поширюваної інформації про те, що представники Республіканської партії можуть провалити схвалення питання щодо подальшої допомоги Україні Клочок зазначив: