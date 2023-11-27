Допомога Україні та Ізраїлю. Коли Конгрес США планує провести голосування — Politico

Демократи США в Конгресі готові голосувати за виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю.
Допомога Україні та Ізраїлю від США
Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.
Про це повідомило видання Politico.
Таким чином Шумер тисне на законодавців, щоб вони прийшли до згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.
Шумер назвав цю вимогу "найбільшою перешкодою" для надання нових коштів на захист України від Росії та війни Ізраїлю з ХАМАС.
Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду, та попередив про довгі ночі та дні попереду, а також про можливу роботу у вихідні.
Кілька тижнів тому була сформована двопартійна коаліція з надією досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами політики США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.
Шумер також сказав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.
Що відомо про ситуацію із питанням військової допомоги Україні та Ізраїлю від США
За словами керівника комітету з розвідки Палати представників США Майка Тернера, Конгресу буде важко ухвалити ріщення щодо подальшої військової допомоги Україні і Ізраїлю до кінця цього року.
Тернер зазначив, що повернення до попередніх положень законодавства щодо заходів охорони на кордоні може означати обмеження на в’їзд до країни осіб, які шукають притулку, зокрема через перетин кордону зі сторони Мексики.
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