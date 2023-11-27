Допомога Україні та Ізраїлю. Коли Конгрес США планує провести голосування — Politico

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.

Про це повідомило видання Politico.

Таким чином Шумер тисне на законодавців, щоб вони прийшли до згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.

Шумер назвав цю вимогу "найбільшою перешкодою" для надання нових коштів на захист України від Росії та війни Ізраїлю з ХАМАС.

Наша фракція з 51 члена готова працювати для вирішення питань імміграції, але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт, – сказав лідер Демократичної партії. Поширити

Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду, та попередив про довгі ночі та дні попереду, а також про можливу роботу у вихідні.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна коаліція з надією досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами політики США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

Є близько 60 голосів за те, щоб направити Україні ще десятки мільярдів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не буде розглядати законопроєкт, у якому відсутні положення про безпеку кордону. Конгрес двічі ухвалював законопроєкти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться, – пише Politico. Поширити

Шумер також сказав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.

Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі, зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати коливаються у підтримці українського народу та його військових. Це не лише українська чи трансатлантична безпека, це також і американська безпека, тому що неконтрольований Путін став би осмілілим Путіним. Поширити

Що відомо про ситуацію із питанням військової допомоги Україні та Ізраїлю від США

За словами керівника комітету з розвідки Палати представників США Майка Тернера, Конгресу буде важко ухвалити ріщення щодо подальшої військової допомоги Україні і Ізраїлю до кінця цього року.

Конгрес вимагатиме зміни законів для того, щоб кордон повернувся до попереднього стану, - пояснює конгресмен, посилаючись на розбіжності у Конгресі щодо питання фінансування з посилення охорони кордону із Мексикою, який йде у пакеті спільно із питаннями військової допомоги Україні та Ізраїлю. Поширити

Тернер зазначив, що повернення до попередніх положень законодавства щодо заходів охорони на кордоні може означати обмеження на в’їзд до країни осіб, які шукають притулку, зокрема через перетин кордону зі сторони Мексики.