Помощь Украине и Израилю. Когда Конгресс США планирует провести голосование — Politico

Помощь Украине и Израилю от США

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер планирует провести голосование по миллиардной помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря.

Об этом сообщило издание Politico.

Таким образом, Шумер давит на законодателей, чтобы они пришли к согласию относительно политики о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля.

Шумер назвал это требование "самым препятствием" для предоставления новых средств в защиту Украины от России и войны Израиля с ХАМАС.

Наша фракция из 51 члена готова работать для решения вопросов иммиграции, но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект, – сказал лидер Демократической партии. Поделиться

Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение, и предупредил о долгих ночах и днях впереди, а также о возможной работе в выходные.

Несколько недель назад была сформирована двухпартийная коалиция с надеждой достичь соглашения, которое объединило бы запрос Байдена на более чем 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями политики США относительно предоставления убежища и условно-досрочного освобождения.

Есть около 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без согласия политики о безопасности границы, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не будет рассматривать законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границы. Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится, пишет Politico. Поделиться

Шумер также сказал, что в ближайшие дни состоится брифинг по Украине для всех сенаторов.

Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си, сейчас счастливее того, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность, потому что неконтролируемый Путин стал бы осмелевшим Путиным. Поделиться

Что известно о ситуации с военной помощью Украины и Израиля от США

По словам руководителя комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера, Конгрессу будет трудно принять решение относительно дальнейшей военной помощи Украине и Израилю до конца этого года.

Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние, - объясняет конгрессмен, ссылаясь на разногласия в Конгрессе по вопросу финансирования по усилению охраны границы с Мексикой, который идет в пакете совместно с вопросами военной помощи Украине и Израилю. Поделиться

Тернер отметил, что возвращение к предыдущим положениям законодательства о мерах охраны на границе может означать ограничение на въезд в страну лиц, ищущих убежища, в частности из-за пересечения границы со стороны Мексики.