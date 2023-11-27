Помощь Украине и Израилю. Когда Конгресс США планирует провести голосование — Politico

Демократы США в Конгрессе готовы голосовать за выделение военной помощи Украине и Израилю.
Помощь Украине и Израилю от США
Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер планирует провести голосование по миллиардной помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря.
Об этом сообщило издание Politico.
Таким образом, Шумер давит на законодателей, чтобы они пришли к согласию относительно политики о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля.
Шумер назвал это требование "самым препятствием" для предоставления новых средств в защиту Украины от России и войны Израиля с ХАМАС.
Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение, и предупредил о долгих ночах и днях впереди, а также о возможной работе в выходные.
Несколько недель назад была сформирована двухпартийная коалиция с надеждой достичь соглашения, которое объединило бы запрос Байдена на более чем 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями политики США относительно предоставления убежища и условно-досрочного освобождения.
Шумер также сказал, что в ближайшие дни состоится брифинг по Украине для всех сенаторов.
Что известно о ситуации с военной помощью Украины и Израиля от США
По словам руководителя комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера, Конгрессу будет трудно принять решение относительно дальнейшей военной помощи Украине и Израилю до конца этого года.
Тернер отметил, что возвращение к предыдущим положениям законодательства о мерах охраны на границе может означать ограничение на въезд в страну лиц, ищущих убежища, в частности из-за пересечения границы со стороны Мексики.
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