В Конгрессе США сомневаются в рассмотрении вопроса помощи Украине и Израилю до конца года

В Палате представителей США сомневаются, что Конгресс может рассмотреть вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины и Израиля до конца года.
Что известно о ситуации с военной помощью Украины и Израиля от США
По словам руководителя комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера, Конгрессу будет трудно принять решение относительно дальнейшей военной помощи Украине и Израилю до конца этого года.
Тернер отметил, что возвращение к предыдущим положениям законодательства о мерах охраны на границе может означать ограничение на въезд в страну лиц, ищущих убежища, в частности из-за пересечения границы со стороны Мексики.
Что известно о проблемах с принятием вопроса о помощи Украине и Израилю
В материале издания отмечается, что представители Республиканской партии хотят, чтобы вопрос финансирования усиления охраны границы шел совместно с вопросами одобрения дальнейшей военной помощи Украине и Израилю.
На этой неделе Конгресс возвращается к работе, в повестке дня - принятие законов по Израилю и Украине. Дальнейшие осложнения поставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.
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