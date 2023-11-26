В Конгрессе США сомневаются в рассмотрении вопроса помощи Украине и Израилю до конца года
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Политика
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В Конгрессе США сомневаются в рассмотрении вопроса помощи Украине и Израилю до конца года

Конгресс США
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Источник:  Bloomberg

В Палате представителей США сомневаются, что Конгресс может рассмотреть вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины и Израиля до конца года.

Что известно о ситуации с военной помощью Украины и Израиля от США

По словам руководителя комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера, Конгрессу будет трудно принять решение относительно дальнейшей военной помощи Украине и Израилю до конца этого года.

Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние, - объясняет конгрессмен, ссылаясь на разногласия в Конгрессе по вопросу финансирования по усилению охраны границы с Мексикой, который идет в пакете совместно с вопросами военной помощи Украине и Израилю.

Тернер отметил, что возвращение к предыдущим положениям законодательства о мерах охраны на границе может означать ограничение на въезд в страну лиц, ищущих убежища, в частности из-за пересечения границы со стороны Мексики.

Что известно о проблемах с принятием вопроса о помощи Украине и Израилю

В материале издания отмечается, что представители Республиканской партии хотят, чтобы вопрос финансирования усиления охраны границы шел совместно с вопросами одобрения дальнейшей военной помощи Украине и Израилю.

Я думаю, что будет очень трудно добиться этого до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе, - отмечает Тернер.

На этой неделе Конгресс возвращается к работе, в повестке дня - принятие законов по Израилю и Украине. Дальнейшие осложнения поставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.

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