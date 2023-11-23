Выбирают ли США между помощью Украине и Израилю — ответ Минобороны

Министр обороны Ллойд Остин на заседании Рамштайн 22 ноября снял любые спекуляции о якобы выборе между Украиной и Израилем в оказании военной помощи.

США не выбирают между Украиной и Израилем

Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк на брифинге по итогам 17-й встречи в формате Рамштайн сказал, что США не выбирают между Украиной и Израилем.

Очень важно то, что вчера наш ключевой партнер США, а именно Министр обороны Ллойд Остин, фактически сняли любые спекуляции по поводу того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной. Поделиться

По словам Павлюка, в течение вчерашних переговоров «дважды прозвучало очень четкое заявление о том, что речь не может идти ни о каком выборе, США стоят рядом с Израилем, но одновременно полностью отданы всем своим обязательствам по поддержке Украины».

И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же, – заявил Павлюк. Поделиться

17-я встреча в формате Рамштайн

22 ноября состоялась 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины в рамках формата Рамштайн. Участие в ней приняли главы оборонных ведомств более 50 стран.

На заседании была сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран, лидеры – Германия и Франция.

Уже объявлено о помощи на 1,4 миллиарда долларов – сюда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, 8 тысяч новых противотанковых мин, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Украина должна все получить до середины декабря.

Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море.

Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ИТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро.