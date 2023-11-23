В Минобороны заявили об обновленном формате заседаний Рамштайн

С сентября этого года заседания в формате Рамштайн по поводу военной помощи проходят с ориентацией на долгосрочную поддержку.

Что известно об изменениях заседаний в формате Рамштайн

По словам исполняющего обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадия Коваленко, формат заседаний "Рамштайн" с сентября этого года перешел в решение вопросов долгосрочной поддержки.

С сентября мы перешли в формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" – это переход от удовлетворения неотложных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе, – отметил Коваленко. Поделиться

Он подчеркнул, что в ходе заседаний обсуждается долговременная поддержка Украины в рамках созданных авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской коалиций и коалиции по поддержке Украины в Черном море.

Что в Минобороны говорят о ускорении поставок вооружений в ВСУ

По информации Минобороны, благодаря решению правительства процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может изменяться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.

При этом раньше для того, чтобы оружие или техника попали в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.

В ведомстве уточнили, что отныне из этой процедуры изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с разными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.