Когда пройдет новый "Рамштайн" — известна дата

Американский министр обороны Ллойд Остин пригласил на встречу министров обороны и начальников оборонных ведомств около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.

Новый "Рамштайн" пройдет на следующей неделе

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба норвежского Минобороны.

Как указано на сайте ведомства, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам примет участие в новой встрече контактной группы, которая состоится 22 ноября.

Американский министр обороны Ллойд Остин пригласил на встречу министров обороны и начальников оборонных ведомств из около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – говорится в сообщении. Поделиться

В представительстве главы Минобороны Норвегии отметили, что он примет участие в "Рамштайне" в онлайн-формате из Стокгольма, где находится на встрече в формате стран так называемой Северной группы.

17-й "Рамштайн": что известно

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины станет уже 17-м. Первоначально встречу анонсировали в США. Как недавно заявила замглавы Министерства обороны США Сабрина Сингх, "Рамштайн" проведут в середине ноября. Впрочем, точной даты она не назвала.

Также она добавила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь, однако размер пакетов будет уменьшен.

Предыдущее заседание контактной группы прошло 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По результатам которого Украина получила финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Особенностью прошлого "Рамштайна" было то, что на нем лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поднимал вопрос предоставления Украине дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии, которые в США назвали приоритетом при оказании помощи.