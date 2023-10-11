Итоги Рамштайна-16. Украина получит военную помощь от 11 стран

В Министерстве обороны озвучили результаты заседания Рамштайн-16 и подвели итоги того, какую помощь Украина получит для ускорения победы в войне против России.

В Минобороны Украины подвели итоги Рамштайна-16

Очередные переговоры в формате Рамштайн завершились в Брюсселе 11 октября. По их результатам, Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В Министерстве обороны озвучили результаты заседания и подвели итоги, какую помощь Украина получит для ускорения победы в войне против России.

Соединенные Штаты выделят пакет пособия на сумму в 200 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты. США поможет усилить авиационное вооружение и выделять противотанковое оружие.

Украине будет выделен пакет помощи на сумму в 115 миллионов евро от Великобритании . Он будет направлен на финансирование разминирования и обслуживания техники.

Представители Дании пообещали передать Украине истребители F-16 в начале 2024 года.

Украине будет выделен пакет военной помощи от Финляндии , стоимость которого составляет 95 млн евро. По определенным причинам и для гарантий безопасной доставки помощи подробности содержания пакета не будут объявлены.

Пакет военной помощи от Канады будет стоить в 25 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на теплую униформу для военных и подготовку к зимней кампании

Бельгия будет готовить украинских пилотов полетом на F-16 и планировщиков миссий. Кроме этого две бельгийские компании, Sabena Engineering и Patria Bec, окажут существенную техническую поддержку флоту F-16. Бельгия снова примет на обучение отряд украинских технических специалистов. С 2025 года Бельгия предоставит Украине истребители F-16.

Норвегия выделит 18,5 миллиона долларов на разминирование территорий Украины.

Испания предоставит Украине дополнительные системы ПВО. Также поможет теплой одеждой для воинов и генераторами для подготовки к зиме. Испания выделит 1,5 миллиона евро на гуманитарное разминирование.

Германия поможет в усилении украинской системы ПВО дополнительными ракетами, а также передаст танки.

Между Министерством обороны Украины и Министерством обороны республики Болгария был подписан меморандум. Он определяет, но не лимитирует основные направления дальнейшего сотрудничества между странами в сфере обороны. Он включает в себя сотрудничество по направлениям кибернетической безопасности, стратегических коммуникаций, а также предоставление материально-технической помощи. Болгария будет помогать с языковыми курсами для пилотов F-16.

Литва передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также для зимнего контрнаступления – электрогенераторы, армейские производные кровати и теплую униформу.

Остальные итоги заседания

Сегодня президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрнаступательных действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

На заседании Рамштайн-16 Украина выступила с инициативой создать в рамках Коалиций – Коалицию развития оборонной индустрии.

Наш приоритет на этот и следующий год – привлечь международные оборонные компании и корпорации открыть производства в Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности – обеспечение вооружением Сил обороны, развитие технологий, экономическая безопасность, – подчеркнул Министр обороны Украины Рустем Умеров. Поделиться

Сегодня у нас есть несколько Коалиций способностей, которые уже демонстрируют результат — с каждым Рамштайном все больше стран присоединяются и контрибютят в каждую из Коалиций:

1. Танковая коалиция

2. CV-90 коалиция

3. ИТ коалиция

4. Коалиция по разминированию

5. F16 коалиция

6. Future Force коалиция