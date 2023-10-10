США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Что в него вошло

США 11 октября объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут снаряды в HIMARS и ракеты в системы ПВО и многое другое.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет 200 млн долларов.

Пентагон продолжает расширять арсенал оружия, которое предоставляется Украине в качестве военной помощи.

В пакет входит вооружение:

Ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО;

артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

противотанковые ракеты TOW;

См. также 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в него входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Это уже в 48-й раз, когда США воспользовались президентскими полномочиями по сокращению численности вооруженных сил для снабжения украинских военных техникой из американских запасов.

США предоставили Украине безопасность на сумму около 44 миллиардов долларов с начала непровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.

Повлияет ли помощь США Израиля на объемы помощи Украине

По словам представительницы США в НАТО Джулианны Смит в комментарии журналистам издания The New York Times, военная помощь Израилю из-за нападения террористов палестинской группировки ХАМАС не будет оказываться за счет запланированной военной помощи Украине.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму около 45 млрд долларов, что сделало их самым большим донором для украинских войск.

Однако теперь, когда Израиль стал жертвой террористического нападения ХАМАС, администрация Байдена спешит оказать помощь и этой стране.

Это подняло вопрос о том, смогут ли Соединенные Штаты идти в ногу с обоими конфликтами, не препятствуя собственной военной готовности, - говорится в материале издания. Поделиться

Джулианна Смит пыталась преодолеть беспокойство перед встречей министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Мы не ожидаем никаких проблем в этом отношении, отметила представитель США при НАТО. Поделиться

Она заверила, что Вашингтон будет оставаться преданным и сосредоточенным на партнерстве и обеспечении гарантий безопасности Израиля и выполнении обещаний по поддержке Украины.

Джулианна Смит также сообщила, что во время некоторых состоявшихся на этой неделе встреч в Брюсселе будут искать дополнительные пути продолжения поставок помощи Украине и ускорения производства оружия в странах-членах НАТО.