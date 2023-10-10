США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійшло

США 11 жовтня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні у якого увійдуть снаряди до HIMARS та ракети до систем ППО і багато чого іншого.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Зазначається, що вартість нового пакета військової допомоги Україні складає 200 млн доларів.

Зазначається, що Пентагон продовжує розширювати арсенал зброї, яка надається Україні у якості військової допомоги.

У пакет входить озброєння:

Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;

артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

протитанкові ракети TOW;

також 155-мм і 105-мм снаряди.

Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Це вже 48-й раз, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності збройних сил для постачання українських військових технікою з американських запасів.

США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів від початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Чи вплине допомога США Ізраїлю на обсяги допомоги Україні

За словами представниці США у НАТО Джуліанни Сміт у коментарі журналістам видання The New York Times, військова допомога Ізраїлю через напад терористів палестинського угруповання ХАМАС не буде надаватись за рахунок запланованої військової допомоги Україні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько 45 млрд доларів, що зробило їх найбільшим донором для українських військ.

Проте тепер, коли Ізраїль став жертвою терористичного нападу з боку ХАМАС, адміністрація Байдена поспішає надати допомогу і цій країні.

Це підняло питання щодо того, чи зможуть Сполучені Штати йти в ногу з обома конфліктами, не перешкоджаючи також власній військовій готовності, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Джуліанна Сміт намагалася подолати занепокоєння перед зустріччю міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Ми не очікуємо жодних проблем у цьому відношенні, - зазначила представниця США при НАТО. Поширити

Вона запевнила, що Вашингтон залишатиметься відданим та зосередженим на партнерстві та забезпеченні гарантій безпеки Ізраїлю та виконанні обіцянки щодо підтримки України.

Джуліанна Сміт також повідомила, що під час деяких зустрічей в Брюсселі, які відбудуться цього тижня, будуть шукати додаткові шляхи продовження поставок допомоги Україні та прискорення виробництва зброї в країнах-членах НАТО.