Финляндия приняла решение о новом пакете военной помощи Украине
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Финляндия приняла решение о новом пакете военной помощи Украине

Ministry of Defence
Флаги Украины и Финляндии
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Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение о 19 пакете военной помощи Украине по предложению правительства. Этот пакет будет стоить около 95 миллионов евро.

Финляндия объявила о предоставлении Украине военной помощи

Финляндия 11 октября приняла выделение 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн. евро.

Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу по предложению правительства.

Это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украине. Подсчитано, что замена включенных в трансмиссию выступлений обойдется Финляндии примерно в 95 миллионов евро.

В Украине идет война, результат которой решит порядок безопасности Европы и Финляндии в далеком будущем. Мы продолжим решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками, – сообщил министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,4 миллиарда евро. По оперативным причинам и для гарантий безопасной доставки помощи подробности содержания пакета не будут объявлены.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Финляндии

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен на своей странице в Twitter, это уже будет 19 пакет военной помощи, предоставленный ее страной Украине.

Валтонен также подчеркнула, что общий объем предоставленной ее страной помощи Украине уже достиг суммы в 2 млрд долларов.

Наш следующий пакет оборонной техники находится в стадии подготовки.

Также она назвала Украину "нашим крупнейшим партнером по развитию".

Валтонен добавила, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько нужно".

В новый оборонный пакет от Финляндии, как уточняется, войдет помощь на сумму 94 миллиона евро.

Свобода восторжествует. Спасибо, что приняли нас в Киеве, Дмитрий Кулеба, – отметила Валтонен.

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