Финляндия приняла решение о новом пакете военной помощи Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение о 19 пакете военной помощи Украине по предложению правительства. Этот пакет будет стоить около 95 миллионов евро.
Финляндия объявила о предоставлении Украине военной помощи
Финляндия 11 октября приняла выделение 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн. евро.
Об этом сообщает Минобороны Финляндии.
Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу по предложению правительства.
Это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украине. Подсчитано, что замена включенных в трансмиссию выступлений обойдется Финляндии примерно в 95 миллионов евро.
По его словам, общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,4 миллиарда евро. По оперативным причинам и для гарантий безопасной доставки помощи подробности содержания пакета не будут объявлены.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Финляндии
По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен на своей странице в Twitter, это уже будет 19 пакет военной помощи, предоставленный ее страной Украине.
Валтонен также подчеркнула, что общий объем предоставленной ее страной помощи Украине уже достиг суммы в 2 млрд долларов.
Наш следующий пакет оборонной техники находится в стадии подготовки.
Также она назвала Украину "нашим крупнейшим партнером по развитию".
Валтонен добавила, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько нужно".
В новый оборонный пакет от Финляндии, как уточняется, войдет помощь на сумму 94 миллиона евро.
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