Финляндия приняла решение о новом пакете военной помощи Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение о 19 пакете военной помощи Украине по предложению правительства. Этот пакет будет стоить около 95 миллионов евро.

Финляндия объявила о предоставлении Украине военной помощи

Финляндия 11 октября приняла выделение 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн. евро.

Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

Finland levererar mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Det här är den nittonde försvarsmaterielhjälpförsändelsen från 🇫🇮 till 🇺🇦.



Ersättningen av de kapaciteter som ingår i leveransen beräknas kosta Finland ca 95 miljoner euro.



Pressmeddelande ⬇️https://t.co/MUZy2Mrnol — Puolustusministeriö (@DefenceFinland) October 11, 2023

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу по предложению правительства.

Это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украине. Подсчитано, что замена включенных в трансмиссию выступлений обойдется Финляндии примерно в 95 миллионов евро.

В Украине идет война, результат которой решит порядок безопасности Европы и Финляндии в далеком будущем. Мы продолжим решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками, – сообщил министр обороны Антти Хаккянен. Поделиться

По его словам, общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,4 миллиарда евро. По оперативным причинам и для гарантий безопасной доставки помощи подробности содержания пакета не будут объявлены.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Финляндии

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен на своей странице в Twitter, это уже будет 19 пакет военной помощи, предоставленный ее страной Украине.

Валтонен также подчеркнула, что общий объем предоставленной ее страной помощи Украине уже достиг суммы в 2 млрд долларов.

Наш следующий пакет оборонной техники находится в стадии подготовки.

Также она назвала Украину "нашим крупнейшим партнером по развитию".

Валтонен добавила, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько нужно".

В новый оборонный пакет от Финляндии, как уточняется, войдет помощь на сумму 94 миллиона евро.