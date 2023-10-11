Фінляндія ухвалила рішення про новий пакет військової допомоги Україні
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Фінляндія ухвалила рішення про новий пакет військової допомоги Україні

Ministry of Defence
Прапори України та Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення про 19 пакет військової допомоги Україні за пропозицією уряду.  Цей пакет коштуватиме приблизно 95 мільйонів євро.

Фінляндія оголосила про надання Україні військової допомоги

Фінляндія 11 жовтня ухвалила виділення 19-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість становить 95 млн євро.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання за пропозицією уряду.

Це 19-та за рахунком партія військової допомоги з Фінляндії в Україну. Підраховано, що заміна включених у трансмісію виступів обійдеться Фінляндії приблизно в 95 мільйонів євро.

В Україні триває війна, результат якої вирішить порядок безпеки Європи і Фінляндії в далекому майбутньому. Ми продовжимо рішуче підтримувати Україну разом із нашими союзниками, – повідомив міністр оборони Антті Хаккянен.

За його словами, загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, наразі становить 1,4 мільярда євро. З оперативних причин і для гарантій безпечної доставки допомоги, подробиці змісту пакета не будуть оголошені.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії

За словами очільниці МЗС Фінляндії Еліни Валтонен на власній сторінці у Twitter, це вже буде 19 пакет військової допомоги, наданий її країною Україні.

Валтонен також підкреслила, що загальний обсяг наданої її країною допомоги Україні вже сягнув суми у 2 млрд доларів.

Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки.

Також вона назвала Україну "нашим найбільшим партнером із розвитку".

Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме "стільки, скільки потрібно".

До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба, – зазначила Валтонен.

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