Підсумки Рамштайну-16. Україна отримає військову допомогу від 11 країн

У Міністерстві оборони озвучили результати засіданняРамштайн-16 та підбили підсумки того, яку допомогу Україна отримає для пришвидшення перемоги у війні проти Росії.

У Міноборони України підбили підсумки Рамштайну-16

Чергові переговори у форматі "Рамштайн" завершилися у Брюсселі 11 жовтня. За їх результатами Україна отримає фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Про це повідомляє Міноборони України.

У Міністерстві оборони озвучили результати засідання та підбили підсумки того, яку допомогу Україна отримає для пришвидшення перемоги у війні проти Росії.

Сполучені Штати виділять пакет допомоги на суму в 200 мільйонів доларів. Він включатиме в себе боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети. США допоможе посилити авіаційне озброєння та виділять протитанкову зброю.

Україні буде виділено пакет допомоги на суму в 115 мільйонів євро від Великобританії. Він буде направлений на фінансування розмінування та обслуговування техніки.

Представники Данії пообіцяли передати Україні винищувачі F-16 вже на початку 2024 року.

Україні буде виділено пакет військової допомоги від Фінляндії, вартість якого становить 95 млн євро. З певних причин і для гарантій безпечної доставки допомоги, подробиці змісту пакета не будуть оголошені.

Пакет військової допомоги від Канади буде вартістю в 25 мільйонів доларів. Ці кошти будуть направлені на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії

Бельгія готуватиме українських пілотів польотам на F-16 та планувальників місій. Окрім цього дві бельгійські компанії, Sabena Engineering і Patria Bec, нададуть суттєву технічну підтримку флоту F-16. Бельгія знову прийме на навчання загін українських технічних спеціалістів. З 2025 року Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16.

Норвегія виділить 18,5 мільйонів доларів на розмінування територій України.

Іспанія надасть Україні додаткові системи ППО. Також допоможе теплим одягом для воїнів та генераторами для підготовки до зими. Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування.

Німеччина допоможе в посиленні української системи ППО додатковими ракетами, а також передасть танки.

Між Міністерством оборони України та Міністерством оборони республіки Болгарія було підписано меморандум. Він визначає, але не лімітує основні напрями подальшої співпраці між країнами в сфері оборони. Він включає співпрацю за напрямами кібернетичної безпеки, стратегічних комунікацій, а також надання матеріально-технічної допомоги. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів F-16.

Литва передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також для зимового контрнаступу - електрогенератори, армійські похідні ліжка та теплу уніформу.

Інші підсумки засідання

Сьогодні президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО і боєприпасів для артилерії. Штати вважають наразі це пріоритетом при наданні допомоги.

Як відзначив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступальних дій у зимовий період попри ускладнення погодних умов.

На засіданні Рамштайн-16 Україна виступила з ініціативою створити в рамках Коаліцій — Коаліцію розвитку оборонної індустрії.

Наш пріоритет на цей та наступний рік — залучити міжнародні оборонні компанії та корпорації відкрити виробництва в Україні. Це питання нашої національної безпеки — забезпечення озброєнням Сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека, – наголосив Міністр оборони України Рустем Умєров. Поширити

Сьогодні ми маємо кілька Коаліцій спроможностей, які вже демонструють результат — з кожним Рамштайном все більше країн долучаються та контрибютять в кожну з Коаліцій:

1. Танкова коаліція

2. CV-90 коаліція

3. ІТ коаліція

4. Коаліція з розмінування

5. F16 коаліція

6. Future Force коаліція