В Минобороны назвали сроки проведения следующего Рамштайна

Следующее заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате Рамштайн должно состояться уже в следующем месяце.
Что известно о следующем Рамштайне
По словам спикера Минобороны Иллариона Павлюка, пока окончательной даты проведения заседания еще нет, однако известно, что оно должно состояться уже в ноябре.
Он отметил, что кроме заседания в формате Рамштайн глава Минобороны Рустем Умеров ежедневно проводит телефонные разговоры с западными партнерами.
Что известно о разговоре Умерова с Остином
Глава Минобороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарив руководство армии США и Белого дома за передачу высокоточных ракет ATACMS.
В свою очередь прессслужба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться в Конгресс с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.
Остин и Умеров также обсудили успешные результаты прошедшего на прошлой неделе в Брюсселе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и последние события в Украине.
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