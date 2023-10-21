В Минобороны назвали сроки проведения следующего Рамштайна

Следующее заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате Рамштайн должно состояться уже в следующем месяце.

Что известно о следующем Рамштайне

По словам спикера Минобороны Иллариона Павлюка, пока окончательной даты проведения заседания еще нет, однако известно, что оно должно состояться уже в ноябре.

Следующее заседание состоится в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме – ПВО, артиллерия, боеприпасы. Но потребности всегда зависят от того, что нужно воинам на фронте. И они постоянно уточняются, – подчеркнул Павлюк. Поделиться

Он отметил, что кроме заседания в формате Рамштайн глава Минобороны Рустем Умеров ежедневно проводит телефонные разговоры с западными партнерами.

То есть работа ведется постоянно. Также ведется работа в рамках коалиции способностей, - добавил Павлюк. Поделиться

Что известно о разговоре Умерова с Остином

Глава Минобороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарив руководство армии США и Белого дома за передачу высокоточных ракет ATACMS.

Проинформировал своего американского коллегу о ситуации на поле боя. Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине систем ATACMS. Это оказывает большое влияние на боевую обстановку, - сообщил Умеров. Поделиться

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx — Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023

В свою очередь прессслужба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться в Конгресс с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.

Остин и Умеров также обсудили успешные результаты прошедшего на прошлой неделе в Брюсселе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и последние события в Украине.