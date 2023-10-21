У Міноборони назвали терміни проведення наступного Рамштайну

Наступне засідання контактної групи з військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн” має відбутись вже у наступному місяці.
Що відомо про наступний Рамштайн
За словами речника Міноборони Ілларіона Павлюка, наразі остаточної дати проведення засідання ще не має, однак відомо, що воно має відбутись вже у листопаді.
Він зазначив, що окрім засідання у форматі “Рамштайн” глава Міноборони Рустем Умеров щодня проводить телефонні розмови із західними партнерами.
Що відомо про розмову Умєрова з Остіном
Глава Міноборони Рустем Умєров провів телефонну розмову із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, подякувавши керівництву армії США та Білому дому за передачу високоточних ракет ATACMS.
У свою чергу, пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.
Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.
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