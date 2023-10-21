У Міноборони назвали терміни проведення наступного Рамштайну
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони назвали терміни проведення наступного Рамштайну

Україна та НАТО
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Наступне засідання контактної групи з військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн” має відбутись вже у наступному місяці. 

Що відомо про наступний Рамштайн

За словами речника Міноборони Ілларіона Павлюка, наразі остаточної дати проведення засідання ще не має, однак відомо, що воно має відбутись вже у листопаді.

Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими - ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються, - підкреслив Павлюк.

Він зазначив, що окрім засідання у форматі “Рамштайн” глава Міноборони Рустем Умеров щодня проводить телефонні розмови із західними партнерами.

Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей, - додав Павлюк.

Що відомо про розмову Умєрова з Остіном

Глава Міноборони Рустем Умєров провів телефонну розмову із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, подякувавши керівництву армії США та Білому дому за передачу високоточних ракет ATACMS.

Поінформував свого американського колегу про ситуацію на полі бою. Подякував керівництву США і особисто міністру Остіну за надання Україні систем ATACMS. Це має великий вплив на бойову обстановку, - повідомив Умєров.

У свою чергу, пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.

Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.

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