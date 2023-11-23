У Міноборони заявили про оновлений формат засідань Рамштайн
Категорія
Україна
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У Міноборони заявили про оновлений формат засідань Рамштайн

Засідання у форматі Рамштайн
Джерело:  online.ua

З вересня цього року засідання у форматі “Рамштайн” з приводу військової допомоги проходять із орієнтацією на довгострокову підтримку. 

Що відомо про зміни засідань у форматі Рамштайн

За словами виконуючого обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадія Коваленка, формат засідань “Рамштайн” із вересня цього року перейшов у вирішення питань щодо довгострокової підтримки.

З вересня ми перейшли у формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи, - зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що під час засідань обговорюється довготривала підтримка України в рамках створених авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської коаліцій та коаліції з підтримки України у Чорному морі.

Що в Міноборони кажуть про пришвидження постачання озброєнь до ЗСУ

За інформацією Міноборони, завдяки рішенню уряду процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів.

При цьому раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців.

У відомстві уточнили, що відтепер з цієї процедури вилучено одну з найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою. В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань), - йдеться у повідомленні Міноборони.

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