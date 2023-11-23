У Міноборони заявили про оновлений формат засідань Рамштайн

З вересня цього року засідання у форматі “Рамштайн” з приводу військової допомоги проходять із орієнтацією на довгострокову підтримку.

Що відомо про зміни засідань у форматі Рамштайн

За словами виконуючого обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадія Коваленка, формат засідань “Рамштайн” із вересня цього року перейшов у вирішення питань щодо довгострокової підтримки.

З вересня ми перейшли у формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи, - зазначив Коваленко. Поширити

Він підкреслив, що під час засідань обговорюється довготривала підтримка України в рамках створених авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської коаліцій та коаліції з підтримки України у Чорному морі.

Що в Міноборони кажуть про пришвидження постачання озброєнь до ЗСУ

За інформацією Міноборони, завдяки рішенню уряду процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів.

При цьому раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців.

У відомстві уточнили, що відтепер з цієї процедури вилучено одну з найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.