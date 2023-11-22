Уночі 22 листопада очільник Міноборони України Рустем Умєров розповів про результати сімнадцятої зустрічі у форматі "Рамштайн" та заінтригував новими таємними рішеннями партнерів.
Як пройшла нова зустріч у форматі "Рамштайн"
Як повідомляє глава оборонного відомства, під час засідання вдалося сформувати нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence).
Варто зазначити, що її лідерами стали Німеччина та Франція. Загалом до коаліції приєдналися уже 20 держав.
Окрім того, Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу для Збройних сил України.
Рустем Умєров звертає увагу на те, що до зустрічі Контактної групи з питань оборони України долучилися понад 50 країн.
За його словами, підтримка нашої країни у війні з Росією залишається непохитною.
Що глава Пентагону говорив під час зустрічі "Рамштайн"
22 листопада очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін офіційно звернувся до союзників та закликав їх надати Україні ще більше систем ППО, щоб врятувати українців взимку від російського ракетного терору.
Глава Пентагона переконаний у тому, що російський терор ніколи не зможе зламати дух українського народу.
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