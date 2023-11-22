Уночі 22 листопада очільник Міноборони України Рустем Умєров розповів про результати сімнадцятої зустрічі у форматі "Рамштайн" та заінтригував новими таємними рішеннями партнерів.

Як пройшла нова зустріч у форматі "Рамштайн"

Як повідомляє глава оборонного відомства, під час засідання вдалося сформувати нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence).

Варто зазначити, що її лідерами стали Німеччина та Франція. Загалом до коаліції приєдналися уже 20 держав.

Окрім того, Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу для Збройних сил України.

Лідер ІТ-коаліції – Естонія – надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Велика Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи ще більше посилити безпеку у Чорному морі, - зазначає очільник МО. Поширити

Рустем Умєров звертає увагу на те, що до зустрічі Контактної групи з питань оборони України долучилися понад 50 країн.

За його словами, підтримка нашої країни у війні з Росією залишається непохитною.

Вдячний нашим партнерам, які вже почали оголошувати про нові пакети військової допомоги. Найбільші та найпотужніші анонси лишилися не для розголошення, - заінтригував міністр. Поширити

Що глава Пентагону говорив під час зустрічі "Рамштайн"

22 листопада очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін офіційно звернувся до союзників та закликав їх надати Україні ще більше систем ППО, щоб врятувати українців взимку від російського ракетного терору.

Тому зараз, коли Україна доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю цю групу ("Рамштайн" - ред.) надати Україні засоби ППО для захисту її народу, - заявив Остін під час свого виступу на засіданні Контактної групи з оборони України (Формат "Рамштайн"). Поширити

Глава Пентагона переконаний у тому, що російський терор ніколи не зможе зламати дух українського народу.